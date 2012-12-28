Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
699
сегодня, 16:15
На улице 50 лет НЛМК столкнулись микроавтобус и легковушка
Есть пострадавшая.
— Коричневый седан ехал по правой полосе и параллельно двигался микроавтобус белого цвета. В результате двигавшиеся в одном направлении машины столкнулись. На место аварии приехала скорая, которая увезла пострадавшую в легковушке больницу, — рассказали очевидцы ДТП.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля «Хендай Соната» была 26-летняя женщина — её доставили в медучреждение. За рулём микроавтобуса «Хёндай H-1»был 39-летний мужчина, он не пострадал.
0
2
4
0
0
Комментарии