На улице 50 лет НЛМК столкнулись микроавтобус и легковушка

Есть пострадавшая.

Сегодня днём на улице 50 лет НЛМК столкнулись два «Хендая»: микроавтобус и седан «Хендай Соната».— Коричневый седан ехал по правой полосе и параллельно двигался микроавтобус белого цвета. В результате двигавшиеся в одном направлении машины столкнулись. На место аварии приехала скорая, которая увезла пострадавшую в легковушке больницу, — рассказали очевидцы ДТП.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, за рулём автомобиля «Хендай Соната» была 26-летняя женщина — её доставили в медучреждение. За рулём микроавтобуса «Хёндай H-1»был 39-летний мужчина, он не пострадал.