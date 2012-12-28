«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
203
44 минуты назад
В Липецке буйствует акация
Привычное время цветения растения — конец мая-начало июня.
Эту розовую акацию или робинию щетинистоволосую сфотографировали на улице Интернациональной у музыкальной школы. Обычно робиния цвет в мае–июне.
Робиния на Интернациональной единственное дерево, на котором появились цветы в конце лета. На прошлой неделе Иван Утишов заметил цветущую акацию в микрорайоне «Университетский». А Любовь из села Петропавловка Данковского района похвалилась цветущей вишней.
Биолог Сергей Глазинов не удивляется подобным выкрутасам природы. Растения, как и люди, по-разному реагируют на погоду. Но цветение в конце лета всегда ослабляет деревья.
0
0
0
1
0
Комментарии