Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
«Дорожная организация занималась нанесением разметки. 28-летний водитель автомобиля «Эксид» врезался в её прицеп и автомобиль «Ауди» под управлением 27-летнего водителя. Проводится проверка. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — рассказали подробности аварии в Госавтоинспмекции УМВД России по Липецкой области .
Движение по дороге идёт в штатном режиме.
