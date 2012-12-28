В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

В вашем браузере отключен JavaScript













Сегодня в 12:30 Елецком районе на 393-м километре платного участка трассы «Дон» произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Эксид» врезался в машину дорожных рабочих, после чего от удара его отбросило в припаркованный автомобиль «Ауди». Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе областного управления МВД.Водитель «Эксида» погиб. 28-летний мужчина скончался ещё до приезда скорой.«Дорожная организация занималась нанесением разметки. 28-летний водитель автомобиля «Эксид» врезался в её прицеп и автомобиль «Ауди» под управлением 27-летнего водителя. Проводится проверка. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — рассказали подробности аварии в Госавтоинспмекции УМВД России по Липецкой области .Движение по дороге идёт в штатном режиме.