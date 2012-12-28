17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую

За сутки на дорогах области пострадали два подростка.



Вечером 12 августа в Липецке на улице Шерстобитова под автомобиль «Митсубиси» 29-летнего водителя попал 17-летний подросток на электровелосипеде, от удара парень отлетел под колеса «ВАЗ-2115». Подросток, по данным ГАИ, получил травмы и доставлен в больницу.Еще один подросток пострадал в Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку»: 16-летнего юношу сбил автомобиль «Ауди» под управлением 44-летнего водителя. Подросток госпитализирован.В селе Решетово-Дуброво Краснинского района 47-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. С травмами мужчину доставили в больницу.