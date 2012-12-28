Все новости
Происшествия
1064
сегодня, 08:46
10

17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую

За сутки на дорогах области пострадали два подростка.

Вечером 12 августа в Липецке на улице Шерстобитова под автомобиль «Митсубиси» 29-летнего водителя попал 17-летний подросток на  электровелосипеде, от удара парень отлетел под колеса «ВАЗ-2115». Подросток, по данным ГАИ, получил травмы и доставлен в больницу. 

Еще один подросток пострадал в Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку»: 16-летнего юношу сбил автомобиль «Ауди» под управлением 44-летнего водителя. Подросток госпитализирован.

В селе Решетово-Дуброво Краснинского района 47-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. С травмами мужчину доставили в больницу.

авария
ДТП
0
5
0
2
0

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
5 минут назад
Не устану повторять - срочно запретить самокаты!
Ответить
Василёк
6 минут назад
Вика и Ася, у вас всё в порядке? Вы не видите как это произошло?
Ответить
Виктория
17 минут назад
Вот таких не жалка что не видит что машина за вернула короче сам виноват
Ответить
Ася
19 минут назад
Сколько еще таких ситуаций должно произойти, чтобы подростки начали задумываться? А потом сопли, слезы, переломы и прочее. Дети совершенно не знают правил, элементарно переходя дорогу. У центрального рынка в переходе ходить страшно, несущаяся орда на самокатах. И никто никого не наказывает, не штрафует!
Ответить
Липчанин76
43 минуты назад
Электровелосипедист тоже хорош, видит, что не пропускают и идет на таран, бессмертным себя почувствовал, будет ему урок.
Ответить
...
46 минут назад
Велосипедисты, самокатчики и им подобные внезапно вылетают перед машинами и чуть ли не на людей. не успеваешь ориентироваться.
Ответить
омсквич
47 минут назад
Почему до сих пор все эти китайские велосипеды, самокаты к мотоциклам не приравняют ? Сделать необходимым получить права по облегченной схеме прямо в школе. Зато и водителям спокойнее и дети под колеса прыгать перестанут
Ответить
я
53 минуты назад
Не попал, а был сбит.
Ответить
кит
сегодня, 09:05
В России новая беда появилась- электровелосипеды,скутеры !Учитывая возросшее количество автомобилей , безграмотность водителей и абсолютную незащищенность скутеристов !
Ответить
Гость
сегодня, 09:02
Слепошарого водятла с "Митцубиси" надо пожизненно лишать. Или в телефон залипал. 29 лет, а королём дорог уже себя почувствовал.
Ответить
