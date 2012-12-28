«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
сегодня, 08:46
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
За сутки на дорогах области пострадали два подростка.
Еще один подросток пострадал в Липецком районе на дороге «Подъезд к городу Липецку»: 16-летнего юношу сбил автомобиль «Ауди» под управлением 44-летнего водителя. Подросток госпитализирован.
В селе Решетово-Дуброво Краснинского района 47-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. С травмами мужчину доставили в больницу.
