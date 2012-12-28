Четырёхлетней девочке с шестью пальцами на ноге провели сложнейшую операцию

Ребёнок испытывал боли и неудобства при ходьбе, а выбор обуви был настоящей проблемой.

Елецкие врачи провели сложнейшую операцию четырёхлетней девочке с аномалией развития стопы: у неё был был шестой палец на ноге.«Из-за заболевания ребёнок испытывал боли и неудобства при ходьбе, выбор обуви был настоящей проблемой, имелся выраженный косметический дефект. Раньше такие операции маленьким пациентам выполнялись только в федеральных центрах. Однако мастерство и профессионализм елецких травматологов позволили прооперировать девочку по месту жительства. Операцию выполнил заведующий травматологическим отделением Елецкой детской больницы, врач высшей квалификационный категории Махач Алиев, — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Теперь девочке предстоит реабилитация.