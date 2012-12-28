«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Здоровье
481
сегодня, 10:33
6
Четырёхлетней девочке с шестью пальцами на ноге провели сложнейшую операцию
Ребёнок испытывал боли и неудобства при ходьбе, а выбор обуви был настоящей проблемой.
«Из-за заболевания ребёнок испытывал боли и неудобства при ходьбе, выбор обуви был настоящей проблемой, имелся выраженный косметический дефект. Раньше такие операции маленьким пациентам выполнялись только в федеральных центрах. Однако мастерство и профессионализм елецких травматологов позволили прооперировать девочку по месту жительства. Операцию выполнил заведующий травматологическим отделением Елецкой детской больницы, врач высшей квалификационный категории Махач Алиев», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Теперь девочке предстоит реабилитация.
0
0
0
7
1
Комментарии (6)