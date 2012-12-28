Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Погода в Липецке
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Температура воздуха немного повысится.
Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью северо-западный, слабее, 4-9 м/сек, днем северный, усилится до 7-12 м/сек, при грозах порывы до 18 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +21 до +26.
В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 7 градусов тепла.
