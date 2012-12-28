Все новости
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На улице 50 лет НЛМК столкнулись микроавтобус и легковушка
Происшествия
Погода в Липецке
266
48 минут назад
4

Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день

Температура воздуха немного повысится.

14 августа Липецкая область все еще будет находиться в тылу обширного циклона, расположившегося за Уралом. В последующие двое суток на погоду начнет влиять антициклон с запада. Атмосферное давление будет расти, небольшие дожди пройдут лишь местами. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью северо-западный, слабее, 4-9 м/сек, днем северный, усилится до 7-12 м/сек, при грозах порывы до 18 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +21 до +26. 

В Липецке переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 7 градусов тепла.

Комментарии (4)

zor
26 минут назад
Лето прошло
Ответить
zor
26 минут назад
Лето прошло
Ответить
Лена
33 минуты назад
И я погощу и себя угощу бояркой!!!!
Ответить
Погода
35 минут назад
Сами вы плохие!
Ответить
