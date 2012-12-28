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Общество
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32 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: неизвестная пещера, конкурс в вузы и новая остановка в «Елецком»
Сегодня, 24 июля, сообщили о новой пещере, найденной в Липецкой области, вузы подводят предварительные итоги вступительной кампании, и определился подрядчик, который сделает остановку общественного транспорта в микрорайоне «Елецкий».
Для тех, кто интересуется, GOROD48 уже рассказывал о самых интересных пещерах региона.
Новость про пещеру оказалась сегодня самой популярной.
«Это не пещера, это портал в светлое будущее, куда ведет нас партия», — уверен Колян.
Конкурс в липецкие вузы доходит до 40 человек на место. Именно столько желающих учиться на социолога в ЛГПУ.
В новый липецкий медвуз подали документы 265 человек. На факультет Лечебное дело планируется принять 100 человек, то есть конкурс почти три человека на место.
«Заявления подавать можно везде, вот и подают для перестраховки. А кто поступит в другие города, то и уедут отсюда. Опять втирают про увеличение количества бюджета. Но мы-то знаем сколько бюджета было в начале 00-10 годов и сколько сейчас. В тот же Пед или Политех. А молодежь уже с 00 годов активно уезжает. Раньше спасали деревни, а сейчас и там молодежи мизер», — не оценила новость Нервная мать.
«Сколько в Липецке вакансий социолога? Предположу, что очень немного. Зарплата вряд ли больше средней по городу. Почему конкурс в 40 человек на место? Энтузиасты науки? Аналогично о желающих стать историками», — удивился Дилетант.
«Поступают много, учителей в городе и области не хватает. Учатся за бюджетные деньги. Нужна система обязательной отработки. Или верните деньги в бюджет с неустойкой», — попросила Клеопатра.
«Вот закончат вузы и придут к нам ишачить за 24 000 рублей». — размечтался Раб из МФЦ.
«Нет уж, уважаемый раб из МФЦ! Пусть учатся и приходят работать в детский сад! Я всё лето одна в две смены. Жду новых специалистов!» — ответила ему Воспитатель.
«В полицию пойдут за 25 000. В учителя, воспитателями, медсестрами, врачами!» — уверен Зоркий.
Конечная остановка автобусов в «Елецком» переедет к гипермаркету «Лемана Про». Фирма «Магистраль» из Доброго выиграла контракт на работы по строительству парковок у домов № 1а и № 5 по улице Елецкое шоссе и у дома № 1 по улице Артемова. Кроме этого подрядчик должен сделать заезды с дороги, по которой ходят автобусы городских маршрутов, к парковке гипермаркета «Лемана Про» — там появится их конечная остановка и площадка межрейсового отстоя, которая сейчас находится на улице Хренникова.
Срок окончания всех этих работ — 31 октября.
На улице становится все теплее. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут добраться до отметки +29 градусов.
Фото: vk.com/speleocenter
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