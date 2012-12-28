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32 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: неизвестная пещера, конкурс в вузы и новая остановка в «Елецком»

Сегодня, 24 июля, сообщили о новой пещере, найденной в Липецкой области, вузы подводят предварительные итоги вступительной кампании, и определился подрядчик, который сделает остановку общественного транспорта в микрорайоне «Елецкий».

Ранее неизвестная пещера длиной 26,5 метров была обнаружена во время полевых исследований долины реки Пальна в Липецкой области. Ее нашли спелеологи из АНО «Центра изучения и охраны пещер» в начале июня в рамках проекта «Пещеры Донского бассейна».

Для тех, кто интересуется, GOROD48 уже рассказывал о  самых интересных пещерах региона.

Новость про пещеру оказалась сегодня самой популярной.

«Это не пещера, это портал в светлое будущее, куда ведет нас партия», — уверен Колян.

Конкурс в липецкие вузы доходит до 40 человек на место. Именно столько желающих учиться на социолога в ЛГПУ.

В новый липецкий медвуз подали документы 265 человек. На факультет Лечебное дело планируется принять 100 человек, то есть конкурс почти три человека на место.

«Заявления подавать можно везде, вот и подают для перестраховки. А кто поступит в другие города, то и уедут отсюда. Опять втирают про увеличение количества бюджета. Но мы-то знаем сколько бюджета было в начале 00-10 годов и сколько сейчас. В тот же Пед или Политех. А молодежь уже с 00 годов активно уезжает. Раньше спасали деревни, а сейчас и там молодежи мизер», — не оценила новость Нервная мать.

«Сколько в Липецке вакансий социолога? Предположу, что очень немного. Зарплата вряд ли больше средней по городу. Почему конкурс в 40 человек на место? Энтузиасты науки? Аналогично о желающих стать историками», — удивился Дилетант.

«Поступают много, учителей в городе и области не хватает. Учатся за бюджетные деньги. Нужна система обязательной отработки. Или верните деньги в бюджет с неустойкой», — попросила Клеопатра.

«Вот закончат вузы и придут к нам ишачить за 24 000 рублей». — размечтался Раб из МФЦ.

«Нет уж, уважаемый раб из МФЦ! Пусть учатся и приходят работать в детский сад! Я всё лето одна в две смены. Жду новых специалистов!» — ответила ему Воспитатель.

«В полицию пойдут за 25 000. В учителя, воспитателями, медсестрами, врачами!» — уверен Зоркий.

Конечная остановка автобусов в «Елецком» переедет к гипермаркету «Лемана Про». Фирма  «Магистраль» из Доброго выиграла контракт на работы по строительству парковок у домов № 1а и № 5 по улице Елецкое шоссе и у дома № 1 по улице Артемова. Кроме этого подрядчик должен сделать заезды с дороги, по которой ходят автобусы городских маршрутов, к парковке гипермаркета «Лемана Про» — там появится их конечная остановка и площадка межрейсового отстоя, которая сейчас находится на улице Хренникова.

Срок окончания всех этих работ — 31 октября.

На улице становится все теплее. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, столбики термометров могут добраться до отметки +29 градусов.

Фото: vk.com/speleocenter
вечЁрка
пещера
вуз
остановка
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Электорат
7 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Ну
24 минуты назад
Очень маленький конкурс в медцум. Для троечников. Я думала, будет человек 10 на место.
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