Дожди в Липецкой области пройдут лишь местами

Температура в регионе остается немного выше нормы.

25 июля атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки ослабеют и пройдут лишь местами. 26 и 27 июля с приближением теплого атмосферного фронта балтийского циклона пройдут кратковременные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +24 до +29.В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году – 8 градусов тепла.