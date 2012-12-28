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Погода в Липецке
579
сегодня, 17:00
1

Дожди в Липецкой области пройдут лишь местами

Температура в регионе остается немного выше нормы.

25 июля атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки ослабеют и пройдут лишь местами. 26 и 27 июля с приближением теплого атмосферного фронта балтийского циклона пройдут кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +24 до +29.

В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.

День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году – 8 градусов тепла.
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Комментарии (1)

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Лиля
сегодня, 17:14
Вчерашний ливень был сильнейшим за июль. За 10 секунд промокла насквозь.
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