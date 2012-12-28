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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Дожди в Липецкой области пройдут лишь местами
Температура в регионе остается немного выше нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +14 до +19 градусов, днем – от +24 до +29.
В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2020 году – 8 градусов тепла.
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