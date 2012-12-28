Те самые пещеры: самое глубокое подземелье области и сокровище любовницы царя

Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен пещерам области, которые мы исследовали с помощью спелеолога-любителя Владимира Корзинкина.