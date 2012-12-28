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А знаете ли вы
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47 минут назад
Те самые пещеры: самое глубокое подземелье области и сокровище любовницы царя
Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен пещерам области, которые мы исследовали с помощью спелеолога-любителя Владимира Корзинкина.
– где находится самое глубокое подземелье области;
– с какими хищниками сталкиваются в липецких пещерах спелеологи;
– какое сокровище больше ста лет ищут жители тербунской деревни;
– как крестьяне-рудокопы уничтожили километровый скальный выступ.
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