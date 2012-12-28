Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подводный охотник заметил в Силикатных озёрах медузу
Общество
54-летний липчанин уехал на один день на заработки и пропал
Происшествия
Житель Липецкой области поджёг свой дом, чтобы убить жену
Происшествия
Липецкий хладокомбинат расплатился с долгами и избежал банкротства
Общество
Водитель заснул за рулем, а потом скрылся с места аварии: суд назначил ему шесть лет колонии-поселения
Происшествия
С липчанина взыскали больше двух миллионов рублей за перегон автомобилей из Белоруссии
Общество
Попавшую в массовую аварию под Ельцом двухлетнюю девочку врачи поставили на ноги
Общество
25-летний липчанин нападал на прохожих и отнимал у них ценности
Происшествия
В Липецке эвакуировали автовокзал
Происшествия
Зелёный остров станет главным центром спортивной жизни региона
Общество
Читать все
К концу пятницы без отопления в Липецке оставались 43 многоэтажки
Общество
Горячей воды нет в 15 липецких многоэтажках
Общество
Водитель заснул за рулем, а потом скрылся с места аварии: суд назначил ему шесть лет колонии-поселения
Происшествия
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки до -2
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: поскандалил на 6 миллионов, что там с теплом и медуза в озере
Общество
«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
Происшествия
Ремонтировавшего школу в Грязях подрядчика включили в реестр недобросовестных
Общество
Выходные в Липецке: липецкая певица споёт на японском, тайны тропического цветка и шанс для футболистов
Общество
Те самые пещеры: самое глубокое подземелье области и сокровище любовницы царя
А знаете ли вы
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества: предлагают заработать на накрутке трафика и просматриваемости сайтов
Происшествия
Читать все
А знаете ли вы
375
47 минут назад

Те самые пещеры: самое глубокое подземелье области и сокровище любовницы царя

Очередной выпуск видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» посвящен пещерам области, которые мы исследовали с помощью спелеолога-любителя Владимира Корзинкина.

Из выпуска вы узнаете:

– где находится самое глубокое подземелье области;

– с какими хищниками сталкиваются в липецких пещерах спелеологи;

– какое сокровище больше ста лет ищут жители тербунской деревни;

– как крестьяне-рудокопы уничтожили километровый скальный выступ.
а знаете ли вы
краеведение
0
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru