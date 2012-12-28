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Общество
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сегодня, 11:33
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В Липецкой области нашли неизвестную пещеру
А в известных — обнаружили поролоновые матрацы.
Специалисты обследовали 10 пещер. Три уже известных на Белом камне удалось соединить в одну систему протяжённостью более 30 метров. Это вторая по протяженности на сегодня карстовая полость в Липецкой области.
Лагерь спелеологов базировался в археологическом парке Аргамач. В работе участвовали волонтеры и студенты ВГПУ и ЛГПУ, а также специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода и Рязани.
Помимо исследований спелеологи и волонтеры собирали мусор. Только в расщелинах пещеры Копченого камня было собрано несколько больших мешков.
«Поток посетителей растёт год от года. Например, на скалы по реке Воргол людей завозят автобусами. Много и самодеятельных туристов, любителей скалолазания. Вместе с этим отсутствует инфраструктура — у скал нет туалетов и контейнеров для мусора. В итоге кусты и участки леса превращены в туалеты, склоны под скалами, щели и пещеры забиты бутылками, одноразовой посудой и прочим. В одной из пещер были найдены старые поролоновые матрацы», — написали поисковики в соцсетях спелеологи.
В экспедиции по Липецкой области принял участие спелеобиолог Сергей Капралов, который занимается исследованием животного мира пещер.
Напомним, GOROD48 рассказывал о том, сколько на территории Липецкой области пещер и где они находятся.
Фото: vk.com/speleocenter
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