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сегодня, 11:33
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В Липецкой области нашли неизвестную пещеру

А в известных — обнаружили поролоновые матрацы.

Ранее неизвестная пещера длиной 26,5 метров была обнаружена во время полевых исследований долины реки Пальна в Липецкой области. Ее нашли спелеологи из АНО «Центра изучения и охраны пещер» в начале июня в рамках проекта «Пещеры Донского бассейна».

Специалисты обследовали 10 пещер. Три уже известных на Белом камне удалось соединить в одну систему протяжённостью более 30 метров. Это вторая по протяженности на сегодня карстовая полость в Липецкой области. 



Лагерь спелеологов базировался в археологическом парке Аргамач. В работе участвовали волонтеры и студенты ВГПУ и ЛГПУ, а также специалисты из Москвы, Нижнего Новгорода и Рязани.

Помимо исследований спелеологи и волонтеры собирали мусор. Только в расщелинах пещеры Копченого камня было собрано несколько больших мешков.



«Поток посетителей растёт год от года. Например, на скалы по реке Воргол людей завозят автобусами. Много и самодеятельных туристов, любителей скалолазания. Вместе с этим отсутствует инфраструктура — у скал нет туалетов и контейнеров для мусора. В итоге кусты и участки леса превращены в туалеты, склоны под скалами, щели и пещеры забиты бутылками, одноразовой посудой и прочим. В одной из пещер были найдены старые поролоновые матрацы», — написали поисковики в соцсетях спелеологи.

В экспедиции по Липецкой области принял участие спелеобиолог Сергей Капралов, который занимается исследованием животного мира пещер.





Напомним, GOROD48 рассказывал о том,  сколько на территории Липецкой области пещер и где они находятся.

Фото: vk.com/speleocenter
пещеры
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Дед
40 минут назад
Пещера ! Яма просто
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Медведь
51 минуту назад
Чего исследовали там давно живут бездомные люди ! Они все там уже исследовали и нашли место где переспать .
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Дед
52 минуты назад
Даже пешеры и те загадили мусором.
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Ник
сегодня, 12:22
Старые поролоновые матрацы древних людей?
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Гость
сегодня, 11:47
Вообще-то ПОРОЛОНОВЫЕ матрасы - через О пишется.
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Гость
сегодня, 12:10
Там всё так и написано, однако...
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