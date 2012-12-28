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Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: «ГАЗель» всмятку, суд над насильником спустя 13 лет и белая река
Сегодня, 4 июня, «ГАЗель» заехала под грузовик, суд готовится рассмотреть дело об изнасиловании 15-летней девочки, и река в Каменном логу снова побелела.
«В рубашке родился, от кабины ничего не осталось, а он жив остался. Смело можно праздновать второй день рождения», — написал Иваныч.
Накануне в Грязях на улице 2-й Чапаева столкнулись автомобили «Тойота» и «Опель». В этой аварии получили травмы водитель и четыре пассажира «Опеля», в том числе двое детей. После оказания медицинской помощи их отпустили.
Полицейские задержали саратовца, которого подозревают в угоне автомобиля «ВАЗ-2114» от дома по улице Коммунаров в Ельце.
По версии следствия, 3 июня около двух ночи пьяный подозреваемый увидел открытый автомобиль с ключами в замке зажигания, сел в него и поехал. Но врезался в бетонное ограждение. Его задержали на месте ДТП.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищени». Саратовцу теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
Следком завершил расследование дела об изнасиловании 15-летней жительницы одного из сел Липецкой области, которое произошло в 2012 году. После утверждения прокурором обвинительного заключения, его рассмотрит суд.
Так как изнасилование произошло ночью, школьница не запомнила преступника в лицо. Расследование уголовного было приостановлено, но не прекращено. Генотип нападавшего поместили в базу геномной информации. И это сработало. Образец совпал с ДНК 42-летнего гражданина Узбекистана. Его задержали в Московской области, когда он хотел уехать на родину.
Подозреваемого на время следствия арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
«Таким нужно вообще давать вплоть до по жизненного срока заключения», — считает Гость.
«Хорошо, что нашли, даже пусть спустя много лет, этот нелюдь должен понести наказание!», — написала Лиза.
Река Липовка в Каменному Логу снова побелела и начала дурно пахнуть.
Сотрудники липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры взяли пробы воды на анализ, чтобы выяснить причину загрязнения. Свою проверку ведет и региональное министерство экологии.
Напомним, река уже белела весной прошлого года. Тогда ее расцветила жидкость, которые вытекла из коллектора на улице Вермишева.
Новость о побелевшей Липовке набрала больше количество комментариев. Читатели GOROD48 высказывали предположения о том, что могло изменить цвет реки.
«Это сон-вода, белеет и образуется туман над ручьем. В такое время очень опасно путнику находиться вблизи с водой, можно вдохнуть туман и упасть, уснув мертвым сном. Душа будет заперта в спящем теле навсегда», — ерничал Будулай.
«Скажут все хорошо, донные отложения, так же как с фекалиями. Полнейший бардак», — напомнил Р случай с плавающим по реке Воронеж.
«Наденьте резиновые сапоги и пройдите вверх по течению. Скорее всего, какая-то покраска-грунтовка автомобилей скидывает», — рекомендовал Совет.
«Все коттеджи сливают канализацию туда!», — доложил Там.
«А сходите на трубу под гаражи из которой всё течёт на 19 м-оне. Там и скрывается вся эта молочная река», — еще одно предложение от 24 м-он.
«Такое было и в древние века. Недаром такие реки в русских народных сказаниях называли молочными!», — заметил 1.
«Мы переехали в 15-й микрорайон в 1973 году. В микрорайоне было всего три дома, Студенческого городка тоже не было, а остальное все — поля, рос горох, сажали картошку. Конечная остановка — Автопарк. Парк Победы в те года был тоже еще не обустроен, просто росли деревья. И в логу текла так называемая речка-вонючка. Такая же бела», — рассказал историю внимательный.
Завтра снова потеплеет. По прогнозам синоптиков, в Липецке будет от +23 до +25 градусов.
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