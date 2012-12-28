Липецкая вечЁрка: «ГАЗель» всмятку, суд над насильником спустя 13 лет и белая река

Сегодня, 4 июня, «ГАЗель» заехала под грузовик, суд готовится рассмотреть дело об изнасиловании 15-летней девочки, и река в Каменном логу снова побелела.