Житель Воронежской области попал в серьезное ДТП под Хлевным

Его «ГАЗель» заехала под грузовик. Мужчина госпитализирован.



Утром в Липецкой области под селом Хлевное «ГАЗель» заехала под прицеп грузовика. Судя по снимкам с места аварии, «ГАЗель» восстановлению не подлежит.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария произошла около 09:35 на первом километре автодороги А-133.— 57-летний водитель автомобиля «ГАЗель» из Воронежской области врезался в прицеп автомобиля «Ситрак». С полученными травмами он госпитализирован, — рассказали в полиции.Также там дополнили, что движение на этом участке дороги не ограничено.