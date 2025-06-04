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Общество
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19 минут назад
Житель Воронежской области попал в серьезное ДТП под Хлевным
Его «ГАЗель» заехала под грузовик. Мужчина госпитализирован.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария произошла около 09:35 на первом километре автодороги А-133.
— 57-летний водитель автомобиля «ГАЗель» из Воронежской области врезался в прицеп автомобиля «Ситрак». С полученными травмами он госпитализирован, — рассказали в полиции.
Также там дополнили, что движение на этом участке дороги не ограничено.
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