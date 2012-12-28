Пьяный саратовец угнал «ВАЗ 2114» у ельчанина и врезался в бетонное ограждение

Подозреваемый в угоне был задержан на месте ДТП.

3 июня в полицию обратился 24-летний ельчанин с заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ 2114» от дома по улице Коммунаров.«По подозрению в угоне задержан знакомый потерпевшего — неработающий ранее судимый 41-летний житель Саратова. 3 июня около двух ночи пьяный подозреваемый проник в салон открытого автомобиля с ключами в замке зажигания, завел его и поехал. Но вскоре попал в ДТП, врезавшись в бетонное ограждение», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Подозреваемый был задержан на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Саратовцу грозит до пяти лет лишения свободы.