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Спорт
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В Липецке подростков научили драться, как монахов Шаолиня
Своими умениями они сверкнули на всю страну.
Ярослав Зрыкин взял «серебро среди кандидатов в мастера спорта в возрасте от 12 до 14 лет по программе «шаолиньцюань», набрав 8,3 балла.
Его ровесница Кира Тормышева выступала среди девушек КМС и тоже получила «серебро» в «шаолиньцюань» даже с большим результатом, чем юноша – 8,615 балла.
Кроме того, Тормышева завоевала и «бронзу» в категории «5 группа традиционного ушу» – 8,56 балла.
Кира Тормышева
«Шаолиньцюань» — стиль ушу, который практикуют в легендарном монастыре Шаолинь, он отличается мощными ударами, чёткой техникой и выразительной пластикой.
«5 группа традиционного ушу» — направление древних традиционных форм, в котором во главе угла стоит точность, ритм и глубина техники.
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