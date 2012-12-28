В Липецке подростков научили драться, как монахов Шаолиня

Своими умениями они сверкнули на всю страну.

Кроме того, Тормышева завоевала и «бронзу» в категории «5 группа традиционного ушу» – 8,56 балла.









Кира Тормышева

На всероссийских юношеских Играх боевых искусств в Анапе липецкие ушуисты завоевали три медали.Ярослав Зрыкин взял «серебро среди кандидатов в мастера спорта в возрасте от 12 до 14 лет по программе «шаолиньцюань», набрав 8,3 балла.Его ровесница Кира Тормышева выступала среди девушек КМС и тоже получила «серебро» в «шаолиньцюань» даже с большим результатом, чем юноша – 8,615 балла.«Шаолиньцюань» — стиль ушу, который практикуют в легендарном монастыре Шаолинь, он отличается мощными ударами, чёткой техникой и выразительной пластикой.«5 группа традиционного ушу» — направление древних традиционных форм, в котором во главе угла стоит точность, ритм и глубина техники.