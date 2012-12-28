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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области температура воздуха снова устремится вверх
5 июня потеплеет до +27.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 июня — 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 7 июня — 23 градуса тепла, что на 6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня в Липецкой области будет переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.
В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 5 июня стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году — 2 градуса тепла.
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