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Происшествия
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сегодня, 11:51
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Близкие сбитого велосипедиста ищут очевидцев ДТП
У мужчины — перелом таза.
Напомним, 10 сентября в 17:45 на дороге Орёл — Тамбов 55-летняя женщина за рулём «Рено» сбила 30-летнего велосипедиста. Мужчина был госпитализирован с травмами.
Со слов близких велоспедиста, ДТП произошло, когда он спешился и переходил пешеходный переход перед остановкой «Поворот на завод Центролит», при этом мужчина вёл велосипед рядом с собой.
Мужчина занимался велопрогулками на полупрофессиональном уровне — он спортсмен-любитель. Катался он в шлеме.
Сейчас пострадавший в больнице на растяжках. У него перелом таза.
Очевидцы аварии могут связаться с близкими мужчины по телефонам: +7 (904) 292-92-66, +7 (919) 253-64-02 или через аккаунт во «ВКонтакте».
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