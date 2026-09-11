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сегодня, 11:51
9

Близкие сбитого велосипедиста ищут очевидцев ДТП

У мужчины — перелом таза.

Близкие сбитого недалеко от Косырёвки 30-летнего велосипедиста ищут очевидцев аварии и видеозаписи с регистраторов. И даже обещают вознаграждение за ролики, которые помогут прояснить картину происшествия.

Напомним, 10 сентября в 17:45 на дороге Орёл — Тамбов 55-летняя женщина за рулём «Рено» сбила 30-летнего велосипедиста. Мужчина был госпитализирован с травмами.

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Со слов близких велоспедиста, ДТП произошло, когда он спешился и переходил пешеходный переход перед остановкой «Поворот на завод Центролит», при этом мужчина вёл велосипед рядом с собой.

Мужчина занимался велопрогулками на полупрофессиональном уровне — он спортсмен-любитель. Катался он в шлеме. 

Сейчас пострадавший в больнице на растяжках. У него перелом таза.

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Очевидцы аварии могут связаться с близкими мужчины по телефонам: +7 (904) 292-92-66, +7 (919) 253-64-02 или через аккаунт во «ВКонтакте».

ДТП
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Уехала
14 минут назад
с места аварии бабка?
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Селифан
19 минут назад
Там место будь здоров какое чудесный перекресток, где после знака конец населенного пунута все набирают скорость, там направо повернуть проблема - летуны, а из села выехать видимость ограничена и опять же летуны. Светофор туда нужно.
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Лиза
27 минут назад
Здоровья пострадавшему мужчине.
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Элен
48 минут назад
Полностью согласна. Ну и беспечность. На зелёный остров пусть. Спортсмен- любитель понимаешь. Нашел приключений себе на одно место.
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Павел
54 минуты назад
Люди, вы вообще текст новости читаете? Он переходил дорогу, переходил пешком!!! Как и любой другой пешеход типа многочисленных там садоводов! Что теперь, им тоже там делать нечего? Не важно, велосипедист он или нет, важно то, что пешехода на пешеходном переходе сбил автомобиль! Предпенсионная тётка за рулём прощёлкала клювом и искалечила человека, вот что важно!
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Велосипедист
11 минут назад
Велосипедисту надо было бы убедиться в том ,что его пропускают водители и только потом идти по зебре ,а не надеяться на чудо ! Водителя ослепил закат солнца и она просто не смогла сразу заметить человека на дороге ,поэтому-то очень часто цвет одежды сливается с дорогой !
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Если нет мозгов,
15 минут назад
то их нет смолоду. При чём тут возраст?
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Велосипедист
сегодня, 12:22
На ЛКАД велосепедистам делать нечего , даже если ты спешился !!!! Одежда может сливаться с дорогой и водитель автомобиля может не сразу заметить велосипедиста ! Ваша глупая самоуверенность рано или поздно может привести до больничной койки, так что не стоит рисковать самим и портить жизнь другим участниками движения !
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Велосипедист
сегодня, 12:14
Давай ,выздоравливай братан ! Это тебе еще повезло ,что остался жив , теперь на всю жизнь запомнишь ,что покатушки по ЛКАД может быть опасно для жизни , виноватых не ищи , а просто будь умнее и выбирай безопасные места для велопокптушек !
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