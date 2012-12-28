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сегодня, 10:59
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Дело об изнасиловании иностранцем 15-летней девочки рассмотрит липецкий суд

Преступление оставалось нераскрытым 13 лет, гражданина Узбекистана нашли благодаря базе геномной информации.

Следком сообщил о завершении расследования дела об изнасиловании 15-летней жительницы одного из сел области в 2012 году. Дело после утверждения обвинительного заключения прокурором рассмотрит суд. 

«По данным следствия, вечером 22 июля 2012 года обвиняемый напал на 15-летнюю девочку и, применив физическую силу, изнасиловал. С места происшествия злоумышленник скрылся. 

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время  оставалось нераскрытым. Школьница не смогла описать нападавшего в темное время суток, указав на человека, причастность которого впоследствии не подтвердилась.

Расследование уголовного дела было приостановлено, но работа по нему аналитической группы, действующей в следственном управлении, не прекращалась. Изъятый с места происшествия генотип нападавшего был помещен в базу геномной информации. В результате получено совпадение образца с ДНК 42-летнего гражданина иностранного государства. При анализе криминалистических данных получены доказательства его причастности к указанному факту», — рассказали в пресс-службе областного управления СК.

42-летнего уроженца Узбекистана задержали 13 января в Московской области сотрудники уголовного розыска областного УМВД и ГУУР МВД России. Он пытался уехать на родину.

Мужчину доставили в Липецк, где Правобережный районный суд арестовал его на время следствия.  

Санкция вменяемой иностранцу статьи УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

изнасилование
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Угу
24 минуты назад
А сколько еще не раскрытых.... Побольше пускайте их на свою территорию... А если бы русский на их родине такое сделал?!!!
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Александр Н.
45 минут назад
Наказать по полной.
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Р
сегодня, 11:19
Опять ценные специалисты. Власти спросили у народа нужны тут или нет. Или добрался до власти что хочу то и ворочу.
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Гость
сегодня, 11:17
Таким нужно вопще давать вплоть до по жизненного срока заключения ?
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