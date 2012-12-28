Пять человек получили травмы во время аварии в Грязях

Столкнулись «Тойота» и «Опель». Пострадавшие находились в одной машине.



Вечером 3 июня в Грязях на улице 2-й Чапаева столкнулись автомобили «Тойота» с 25-летним водителем и «Опель» под управлением 41-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель и четыре пассажира «Опеля», в том числе дети от 12-ти до 14-ти лет. После оказания помощи они были отпущены.Вчера в дорожных авариях травмы получили еще два ребенка.Около восьми вечера в Грязях 13-летнего подростка на электросамокате сбил на улице 10 Февраля 19-летний водитель «ВАЗ-2114». Подросток госпитализирован.В Липецке вечером на улице Советской 25-летняя девушка за рулем «Дэу Нексии» совершила наезд на 10-летнего мальчика. Школьнику оказали медицинскую помощь и отправили домой.