Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Гостья напала на хозяина дома с хрустальной пепельницей — он ответил ей в ударом в челюсть
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
Второклассник во время игры разбил стекло двери и порезался: школа заплатит за это 20 000 рублей
56-летнего липчанина подозревают в мошенничестве со строительством домов на 68 миллионов рублей
Происшествия
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14 минут назад
Пять человек получили травмы во время аварии в Грязях
Столкнулись «Тойота» и «Опель». Пострадавшие находились в одной машине.
Вчера в дорожных авариях травмы получили еще два ребенка.
Около восьми вечера в Грязях 13-летнего подростка на электросамокате сбил на улице 10 Февраля 19-летний водитель «ВАЗ-2114». Подросток госпитализирован.
В Липецке вечером на улице Советской 25-летняя девушка за рулем «Дэу Нексии» совершила наезд на 10-летнего мальчика. Школьнику оказали медицинскую помощь и отправили домой.
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