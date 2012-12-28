Липецкая яхтсменка стала лучшей в «Европе»

Кузина и Кузьмин – новые «звёздочки» липецкого парусного спорта.

Кузина решила бросить вызов и старшим конкуренткам, в возрастной группе до 20 лет она тоже добралась до пьедестала, но на этот раз получила «серебро».









Лицо победы выглядит так

Успех пришёл к липчанке в классе яхт «Европа». Гонки здесь проводятся на одноместных швертботах с выдвижным килем (швером). Все лодки построены по единому чертеу, что обеспечивает честную конкуренцию.









Яхта во всей красе

А в Волгодонске на акватории Цимлянского водохранилища наш земляк Александр Кузьмин взял «бронзу» первенства страны в классе «Лазер-Радиал».





Фото vk.ru/sport48lipetsk

Липчанка Полина Кузина завоевала две медали первенства России по парусному спорту.В Ульяновске на акватории Куйбышевского водохранилища нашей спортсменке не было равных среди юниорок до 18 лет. Кузьмина выиграла большинство стартов и стала победительницей первенства страны.