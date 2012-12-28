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сегодня, 16:46
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Липецкая яхтсменка стала лучшей в «Европе»

Кузина и Кузьмин – новые «звёздочки» липецкого парусного спорта.

Липчанка Полина Кузина завоевала две медали первенства России по парусному спорту.

В Ульяновске на акватории Куйбышевского водохранилища нашей спортсменке не было равных среди юниорок до 18 лет. Кузьмина выиграла большинство стартов и стала победительницей первенства страны.

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Полина принимает заслуженное «золото»

Кузина решила бросить вызов и старшим конкуренткам, в возрастной группе до 20 лет она тоже добралась до пьедестала, но на этот раз получила «серебро».

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Лицо победы выглядит так

Успех пришёл к липчанке в классе яхт «Европа». Гонки здесь проводятся на одноместных швертботах с выдвижным килем (швером). Все лодки построены по единому чертеу, что обеспечивает честную конкуренцию.

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Яхта во всей красе

А в Волгодонске на акватории Цимлянского водохранилища наш земляк Александр Кузьмин взял «бронзу» первенства страны в классе «Лазер-Радиал».

Фото vk.ru/sport48lipetsk
Парусный спорт
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