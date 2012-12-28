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сегодня, 16:51
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38-летняя липчанка фиктивно записала отцами своих двоих детей иностранцев

Благодаря этому они смогли легализоваться в России.

Левобережный районный суд приговорил 38-летнюю липчанку у двум годам условного срока с таким же испытательным за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории России (по части первой статьи 322.1 УК РФ) — на её счету один фиктивный брак с мигрантом и два фиктивных отцовства.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2021 году липчанка заключила фиктивный брак с иностранцем, благодаря чему он легализовался в стране и получил разрешение на временное проживание в России. При этом женщина не собиралась создавать с ним семью. Через несколько месяцев женщина фиктивно оформила его отцовство в отношении своего несовершеннолетнего сына, что способствовало получению иностранцем российского гражданства.

В 2022 году женщина также оформила фиктивное отцовство уже другого иностранца в отношении второго своего ребенка, и мужчина получил вид на жительство в упрощенном порядке.

Такие истории — не редкость. Ранее мы рассказывали о 27-летней липчанке, которая фиктивно записала отцами своих дочерей граждан Афганистана и Индии. Тот же Левобережный районный суд Липецка приговорил 39-летнего москвича — организатора незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства — к двум годам условного срока c таким же испытательным сроком и штрафу в 200 тысяч рублей. 27-летняя липчанка, которая записывала иностранцев отцами своих детей, получила 1 год 8 месяцев условного срока с испытательным сроком 1,5 года. За свои услуги подсудимые получили от иностранцев 60 тысяч рублей.
миграция
иностранцы
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
А где биологические
13 минут назад
отцы сама мать может и не знать.
Ответить
Примерно
14 минут назад
у каждого 30-го россиянина отец не известен.
Ответить
vlad
20 минут назад
Мы таким образом боремся с уменьшением численности населения в Липецком регионе.
Ответить
Лишь бы
35 минут назад
не работать
Ответить
однако
сегодня, 17:18
гуманный суд -все для повторного нарушения.
Ответить
Надо же
сегодня, 17:04
А где родные отцы детей, которые должны их растить и воспитывать, или, хотя бы, алименты платить?
Ответить
Мамай
сегодня, 17:12
Кого зарегистрировала те и будут платить
Ответить
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