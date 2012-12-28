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Общество
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сегодня, 16:51
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38-летняя липчанка фиктивно записала отцами своих двоих детей иностранцев
Благодаря этому они смогли легализоваться в России.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ещё в 2021 году липчанка заключила фиктивный брак с иностранцем, благодаря чему он легализовался в стране и получил разрешение на временное проживание в России. При этом женщина не собиралась создавать с ним семью. Через несколько месяцев женщина фиктивно оформила его отцовство в отношении своего несовершеннолетнего сына, что способствовало получению иностранцем российского гражданства.
В 2022 году женщина также оформила фиктивное отцовство уже другого иностранца в отношении второго своего ребенка, и мужчина получил вид на жительство в упрощенном порядке.
Такие истории — не редкость. Ранее мы рассказывали о 27-летней липчанке, которая фиктивно записала отцами своих дочерей граждан Афганистана и Индии. Тот же Левобережный районный суд Липецка приговорил 39-летнего москвича — организатора незаконной миграции через оформление фиктивного отцовства — к двум годам условного срока c таким же испытательным сроком и штрафу в 200 тысяч рублей. 27-летняя липчанка, которая записывала иностранцев отцами своих детей, получила 1 год 8 месяцев условного срока с испытательным сроком 1,5 года. За свои услуги подсудимые получили от иностранцев 60 тысяч рублей.
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