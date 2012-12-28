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вчера, 17:05
10

Перед поворотом на аэропорт перевернулся автомобиль

Водителя из машины доставали спасатели.

ДТП произошло минувшим вечером Липецк-Лебедянь перед поворотом на аэропорт.

Как сообщили в УГПСС Липецкой области, легковой автомобиль опрокинулся на крышу.

– Пострадавшего водителя спасатели аварийно-спасательного отряда Липецкой области извлекли из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы.

Причины аварии не указаны.

Фото ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».
ДТП
авария
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Путятишна
сегодня, 09:26
А шо в аэропорту делать? Говорят, ресторан остался. Так от этого и пляшем.
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Гость
сегодня, 09:59
В 90-е ресторан Полёт был ничего
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Вика
вчера, 22:52
А что за марка машины?
Ответить
вот какая марка
сегодня, 10:02
китайская рикша *
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Ирина
вчера, 18:51
Сегодня перевернулась фура перед Куйманью в сторону Лебедяни одну полосу дороги заняла-про это ни где ни написано
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Ирине
вчера, 19:39
А зачем ою этом писать? Все живы, и слава Богу.
Ответить
пешеход
вчера, 18:11
Теперь водятлам повороты мешают.
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Полевод
вчера, 19:29
Вы же не знаете что случилось может всякое случиться возможно пробой колеса
Ответить
Там
вчера, 23:24
Вы же не знаете что случилось может всякое случиться возможно пробой колеса Ограничение70кмч и камеры. Наверное гололед (сарказм)
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Партработник
вчера, 18:10
Он что на рейс опаздывал?
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