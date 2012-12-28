Перед поворотом на аэропорт перевернулся автомобиль

Водителя из машины доставали спасатели.

ДТП произошло минувшим вечером Липецк-Лебедянь перед поворотом на аэропорт.Как сообщили в УГПСС Липецкой области, легковой автомобиль опрокинулся на крышу.– Пострадавшего водителя спасатели аварийно-спасательного отряда Липецкой области извлекли из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы.Причины аварии не указаны.