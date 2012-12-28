Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
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вчера, 17:05
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Перед поворотом на аэропорт перевернулся автомобиль
Водителя из машины доставали спасатели.
Как сообщили в УГПСС Липецкой области, легковой автомобиль опрокинулся на крышу.
– Пострадавшего водителя спасатели аварийно-спасательного отряда Липецкой области извлекли из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы.
Причины аварии не указаны.
Фото ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».
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