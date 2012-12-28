Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
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17 минут назад
Три часа державший в страхе общежитие на улице Марины Расковой дебошир сел на три года
Вынесен приговор липчанину, угрожавшему убийством соседям по общежитию.
Об этом происшествии мы рассказывали: 17 февраля этого года пьяный мужчина приехал в свое общежитие на улице Марины Расковой, и ходил с ножом по общему коридору, угрожая соседям убийством. Напуганные жильцы не могли покинуть свои комнаты. Пьяный дебош продолжался достаточно долго: мужчина держал в страхе соседей почти три часа — с 18:50 до 21:40. Утихомиривал липчанина участковый.
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