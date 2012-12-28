Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам

Нас ждут праздничные концерты, чемпионат по шахматам и солнечная погода.













- ул. Студёновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23.

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Бензин

















Выручка у продавцов цветов за день до праздника и сегодня взлетает до небес, хотя педагоги и предупреждали, что букетов они не едят. А что вы подарили педагогу своего ребёнка или по сколько скидывались в классе на подарок? Напишите в комментариях.









Сольные и коллективные номера студентов, джазовые композиции и народные песни. Особое место в концерте займёт академический хор колледжа.









Фото vk.ru/dshi3_lipetsk

В 18:00 в спортивной школе №4 (ранее здание называлось Шахматным клубом) на ул. М. И. Неделина, 20 стартует первенство области по блицу (6+).









Процент высок и можно будет не удивляться, если ещё один атавизм советских времён введут «по просьбам трудящихся». Готовы в разгар рабочего дня бежать в коридор и там размахивать руками и ногами под руководством специально назначенного коллеги без физкультурного образования?









Согласно опросу, гимнастику уже организованно практикуют среди 6% горожан, а 32% в течение рабочего дня практикуют физические упреждения самостоятельно, при этом 20% якобы делают это регулярно.

Программисты-капиталисты





Если судить по докладам, то Липецкая область очень даже ничего по уровню зарплат программистов. Сервис hh.ru утверждает, что наш регион входит в ТОП-5 по уровню заработка в IT-сфере с зарплатой 140 тысяч рублей.







