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У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
Происшествия
Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
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1847
сегодня, 07:00
22

Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам

Нас ждут праздничные концерты, чемпионат по шахматам и солнечная погода.

Золотая осень возвращается?

В Липецке станет заметно теплее: днём столбик термометра поднимется от +14 до +16 градусов, а антициклон поставит преграду дождям, понедельник пройдёт без существенных осадков. Да и вообще неделя обещает быть сухой.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 4 Пятилетки, 42;
- ул. 8 Марта, 13, 20/4;
- ул. Горького, 11, 13, 15, 17;
- ул. Студёновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23.
- пер. Вилкова, 14.

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В частном секторе временно забудут об удобствах жители улиц 9 Января, Котовского, Нагорной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. А. Ладыгина;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Д. Писарева;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Чехова, 2а;
– ул. Череповецкая, 17.
– с. Казинка.

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Пробки

Начинать неделю с пробок – сомнительное удовольстви, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям.


Бензин

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports данные по Липецку больше не передаёт, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

День учителя

Сегодня педагогов поздравляют с Днём учителя, причём праздник этот всемирный (англ. World Teachers' Day).

Выручка у продавцов цветов за день до праздника и сегодня взлетает до небес, хотя педагоги и предупреждали, что букетов они не едят. А что вы подарили педагогу своего ребёнка или по сколько скидывались в классе на подарок? Напишите в комментариях.

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К слову, сегодня ещё и Международный день врача (англ. International Doctor’s Day), но в нашей стране этот праздник почему-то не прижился, 5 октября всё внимание уделяют педагогам.

По православному календарю сегодня день мученика Фоки и пророка Иоанна. На Руси в этот день запрещали есть рыбу в память о пребывании Иоанна в чреве кита. Ещё праздник называли листопадным днём, считалось, что порывы ветра начинают срывать листья с веток – начинался листодёр.

Праздничные концерты

В 14:00 в Липецком областном колледже искусств им. К. Н. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) начнётся праздничный концерт ко Дню учителя (6+).
Сольные и коллективные номера студентов, джазовые композиции и народные песни. Особое место в концерте займёт академический хор колледжа.

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Фото vk.ru/dshi3_lipetsk

В 18:00 аналогичные концерты пройдут в детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) и в филиале Детской музыкальной школы №8 (б-р С. Есенина, 7а) (6+).

Шахматы

В 18:00 в спортивной школе №4 (ранее здание называлось Шахматным клубом) на ул. М. И. Неделина, 20 стартует первенство области по блицу (6+).

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Могут участвовать юноши и девушки 2009 г.р. и моложе. Чемпионат по швейцарской системе будет состоять из 11-ти туров. На партию даётся всего 3 минуты, на каждый ход добавляется дополнительно 2 секунды.

«Вдох глубокий, руки шире…»

44% липчан заявили, что производственная гимнастика на работе им очень нужно. Во всяком случае, так говорят проводившие опрос социологи SuperJob.

Процент высок и можно будет не удивляться, если ещё один атавизм советских времён введут «по просьбам трудящихся». Готовы в разгар рабочего дня бежать в коридор и там размахивать руками и ногами под руководством специально назначенного коллеги без физкультурного образования?

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Согласно опросу, гимнастику уже организованно практикуют среди 6% горожан, а 32% в течение рабочего дня практикуют физические упреждения самостоятельно, при этом 20% якобы делают это регулярно.

Программисты-капиталисты

Если судить по докладам, то Липецкая область очень даже ничего по уровню зарплат программистов. Сервис hh.ru утверждает, что наш регион входит в ТОП-5 по уровню заработка в IT-сфере с зарплатой 140 тысяч рублей.

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Больше зарабатывают программисты только в Москве – 211,7 тысяч рублей, Московской области – 190 тысяч рубле, Тульской области – 155 тысяч рублей, Орловской области – 147 тысяч рублей.

Самые бедные программисты в Центральной России живет в «городе невест» Иваново и зарабатывают почти в полтора раза меньше наших – 100 тысяч рублей.

Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (22)

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это я...
сегодня, 11:23
Некрасову Марию Александровну поздравляю с профессиональным праздником педагогов,вы лучшая!!!многому меня научили,здоровья и женского счастья!
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Отец
сегодня, 11:16
Ну вот и начались поборы в школах, поздравляю..., на хозяйственные нужды, на день рождения учителя, на альбом с фотографиями, к Новому году, на выпускной и т.д...
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Элиот
43 минуты назад
Проблема в общем то простая, в школах денег нет. На зарплату есть, а далее всё, и если сломался выключатель в аудитории, то света у ваших детей не будет. Долго, очень долго, пока заявка пройдет все бюрократические круги. Единственный выход эти деньги родителей. Куда ушли муниципальные деньги из школы, я думаю Вы и без меня знаете.
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Поздравление
сегодня, 11:08
Учителю начальных классов Потаповой Ольге Васильевне.Желаю Вам здоровья,благополучия,благодарных учеников и родителей. Успехов в вашем нелёгком,но благородном труде.
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65+
сегодня, 10:29
Только зарплата учителя на уровне уборщицы , зачем 5 лет учится в университете и потом нервы трепать .
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50+
сегодня, 10:51
Ая забыли про зарплаты в детском саду воспитателей и нянечек. Скоро с такой зарплатой ответственностью работать некому будет.
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однако
53 минуты назад
Ая забыли про зарплаты в детском саду воспитателей и нянечек. Скоро с такой зарплатой ответственностью работать некому будет. наверно вам замену готовят в лицах мигрантов.
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ГОСТЬ53
сегодня, 10:22
Вот тарифы и ползут за их зарплатой. А нам что делать, как жить. Вот я не учитель. Но всю жизнь работаю, не пью, не курю. Стаж 38. До пенсии 2
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Всем
сегодня, 10:20
Учителям бывшей 53 школы и директору Ираиде Юрьевне Тихоновой искренние поздравления с праздником.Здоровья и мирного неба над головой.Любим ВАС!!!
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Animal planet.
сегодня, 10:13
А ещё сегодня День Уголовного розыска.Поздравляю всех причастных с праздником!
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Нэд Старк
сегодня, 10:10
На первом фото будто призрак.
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Житель
сегодня, 09:52
Уважаемые учителями 27 школы. Спасибо вам за внуков, которые учатся у вас. Здоровья вам, благополучия, успехов во всех сферах жизни.
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Лиза
сегодня, 09:52
* с праздником! Сил вам, терпения, хороших учеников, здоровья и большой зарплаты!!!
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