Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам
Нас ждут праздничные концерты, чемпионат по шахматам и солнечная погода.
В Липецке станет заметно теплее: днём столбик термометра поднимется от +14 до +16 градусов, а антициклон поставит преграду дождям, понедельник пройдёт без существенных осадков. Да и вообще неделя обещает быть сухой.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 4 Пятилетки, 42;
- ул. 8 Марта, 13, 20/4;
- ул. Горького, 11, 13, 15, 17;
- ул. Студёновская, 3, 5, 7, 9, 11 ,13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 23.
- пер. Вилкова, 14.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. А. Ладыгина;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Д. Писарева;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Чехова, 2а;
– ул. Череповецкая, 17.
– с. Казинка.
Начинать неделю с пробок – сомнительное удовольстви, лучше сверять маршрут по «Яндекс-картам» или аналогичным приложениям.
Бензин
День учителя
Сегодня педагогов поздравляют с Днём учителя, причём праздник этот всемирный (англ. World Teachers' Day).
Выручка у продавцов цветов за день до праздника и сегодня взлетает до небес, хотя педагоги и предупреждали, что букетов они не едят. А что вы подарили педагогу своего ребёнка или по сколько скидывались в классе на подарок? Напишите в комментариях.
К слову, сегодня ещё и Международный день врача (англ. International Doctor’s Day), но в нашей стране этот праздник почему-то не прижился, 5 октября всё внимание уделяют педагогам.
По православному календарю сегодня день мученика Фоки и пророка Иоанна. На Руси в этот день запрещали есть рыбу в память о пребывании Иоанна в чреве кита. Ещё праздник называли листопадным днём, считалось, что порывы ветра начинают срывать листья с веток – начинался листодёр.
Праздничные концерты
В 14:00 в Липецком областном колледже искусств им. К. Н. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) начнётся праздничный концерт ко Дню учителя (6+).
Сольные и коллективные номера студентов, джазовые композиции и народные песни. Особое место в концерте займёт академический хор колледжа.
Фото vk.ru/dshi3_lipetsk
В 18:00 аналогичные концерты пройдут в детской школе искусств №3 (пр-т Мира, 15а) и в филиале Детской музыкальной школы №8 (б-р С. Есенина, 7а) (6+).
Шахматы
В 18:00 в спортивной школе №4 (ранее здание называлось Шахматным клубом) на ул. М. И. Неделина, 20 стартует первенство области по блицу (6+).
Могут участвовать юноши и девушки 2009 г.р. и моложе. Чемпионат по швейцарской системе будет состоять из 11-ти туров. На партию даётся всего 3 минуты, на каждый ход добавляется дополнительно 2 секунды.
«Вдох глубокий, руки шире…»
44% липчан заявили, что производственная гимнастика на работе им очень нужно. Во всяком случае, так говорят проводившие опрос социологи SuperJob.
Процент высок и можно будет не удивляться, если ещё один атавизм советских времён введут «по просьбам трудящихся». Готовы в разгар рабочего дня бежать в коридор и там размахивать руками и ногами под руководством специально назначенного коллеги без физкультурного образования?
Согласно опросу, гимнастику уже организованно практикуют среди 6% горожан, а 32% в течение рабочего дня практикуют физические упреждения самостоятельно, при этом 20% якобы делают это регулярно.
Программисты-капиталисты
Если судить по докладам, то Липецкая область очень даже ничего по уровню зарплат программистов. Сервис hh.ru утверждает, что наш регион входит в ТОП-5 по уровню заработка в IT-сфере с зарплатой 140 тысяч рублей.
Больше зарабатывают программисты только в Москве – 211,7 тысяч рублей, Московской области – 190 тысяч рубле, Тульской области – 155 тысяч рублей, Орловской области – 147 тысяч рублей.
Самые бедные программисты в Центральной России живет в «городе невест» Иваново и зарабатывают почти в полтора раза меньше наших – 100 тысяч рублей.
Дорогие липчане! Уследить за погодой, бензином и новостями вам поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
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