Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области станет теплее
Антициклон также поставит преграду дождям.
Среднесуточные температуры составят 11-14 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем от +12 до +17 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +14 до +16 градусов.
День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1966 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.
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