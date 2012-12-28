В Липецкой области станет теплее

Антициклон также поставит преграду дождям.

В ближайшие трое суток характер погоды на территории Липецкой области останется антициклональным, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 11-14 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем от +12 до +17 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +14 до +16 градусов.День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1966 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.