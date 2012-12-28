Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стартанул прямиком в соседний автомобиль
Происшествия
Перед поворотом на аэропорт перевернулся автомобиль
Происшествия
У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин
Происшествия
Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам
Общество
52-летний мужчина погиб под Липецком в столкновении легковушки с грузовиком
Происшествия
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам
Общество
У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
Происшествия
Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
Общество
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
Перед поворотом на аэропорт перевернулся автомобиль
Происшествия
С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин
Происшествия
За несуществующий «Лексус» липецкий пенсионер заплатил три миллиона рублей
Происшествия
52-летний мужчина погиб под Липецком в столкновении легковушки с грузовиком
Происшествия
Три часа державший в страхе общежитие на улице Марины Расковой дебошир сел на три года
Происшествия
Один человек погиб во время пожара в СНТ «Сокол-2»
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
2236
вчера, 17:00
18

В Липецкой области станет теплее

Антициклон также поставит преграду дождям.

В ближайшие трое суток характер погоды на территории Липецкой области останется антициклональным, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 11-14 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем от +12 до +17 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +5 до +7 градусов, днем – от +14 до +16 градусов.

День 5 октября стал самым теплым в Липецке в 1966 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.
Погода
14
0
2
39
1

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Жительница
сегодня, 11:24
Квартиры уже успели промёрзнуть. Кто ответит за создание непригодных условий проживания?! Или нас к чему-то готовят и постепенно * ?
Ответить
Липчанка
сегодня, 11:17
экономия. включают на полмесяца, деньги берут за полный, температуру можно написать +20 каждый день, лишь бы не включать отопление
Ответить
В больницах
сегодня, 10:21
отопление включите!!!
Ответить
Жительница
сегодня, 11:28
да и в квартирах давно пора.
Ответить
Я
сегодня, 09:38
Уважаемые чиновники! Если в ваших жилищах есть теплые полы,то у преобладающего большинства их нет… Дайте отопление в детских садах! Город раскопали.а закопать забыли Хоть что то поясните
Ответить
Лена
сегодня, 06:00
Я не готова к отоплению,ибо деньги лучше пойдут на боярку.
Ответить
Гость
вчера, 20:52
Может кот вылезти из под ванной и я его увижу? Почти неделю живет там, там полотенцесушитель хоть теплый потому что Квадро даже на горячей воде экономит не греет до гореча воду.
Ответить
Жительница
сегодня, 11:22
Это правда! Каждый раз приходится сливать "горячую воду", потому что сначала из крана льется ледяная. Сделали лазейку для обворовывания простого народа и обогащения олигархата.
Ответить
БабаМаша
вчера, 20:52
А у нас в частном доме жара Горожане завидуйте молча
Ответить
ДедаМиша
вчера, 21:16
Газ 7-8 т. Свет 5-7т. Вода ( если не скважина) 5т. Откачка воды 3-4т. Не вчем не отказывай. Ещё и налог зависимости от кв/м.
Ответить
111
сегодня, 11:14
Газ 7-8 т. Свет 5-7т. Вода ( если не скважина) 5т. Откачка воды 3-4т. Не вчем не отказывай. Ещё и налог зависимости от кв/м. угадали только с газом. остальное в разы дешевле
Ответить
Лена
вчера, 20:25
Это я не готова.
Ответить
Местный
вчера, 18:46
Этот прогноз погоды для заботливых чиновников, которые не хотят включать отопление. А почему не хотят? Может не готовы?
Ответить
Костья
вчера, 17:58
Ну вы конечно обрадовали.Только новую фуфайку и ватные штаны купишь,как сразу лето объявляют.Щеголяние в обновках откладывается.
Ответить
Жительница
сегодня, 11:27
Мы щеголяем недели 3 в уличных фуфайках и на 3 штанов в квартире. На ноги шерстяные носки + войлочные ботинки. Вот как о нас "заботятся" чиновники!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить