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На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
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вчера, 17:10

На 14 улицах Липецка отключат холодную воду

Ещё в двух десятках микрорайонов давление холодной воды при подаче будет пониженным.

6 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Гусева, 47, проспект Победы, 87, переулок Попова, стр. 1. Без холодной воды временно останутся жители 14 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1, 3, 5 по улице Качалова, № 77а по улице Гагарина, № 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87а по проспекту Победы, № 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42 по улице Индустриальной, в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачёва, Трубной, Совхозной, Полевой, Одесской, Станционной.

Также в связи с проведением работ на сетях электроснабжения с 09:00 возможно снижение параметров давления холодного водоснабжения у потребителей микрорайонов: 1–12, 14, 19, Звёздный, Взлётный, Опытная станция, 10-я Шахта, Студенки (Карьер).

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

6 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 62а по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, № 1а, 10, 16, 16а по проезду Потапова, № 5а по улице Союзной, № 19 по улице Бригадной, № 11, 63 по улице Локомотивной, № 4, 22 по улице Шаумяна, № 17 по улице Череповецкой, № 10, 10а, 16 по улице Ушинского, № 59, 61 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, № 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж по улице Баумана, № 302 в садоводчестве «Металлург-2», обесточат посёлок Казинка, шоссе Елецкое, улицы Ладыгина, Писарева, садоводчества «Ударник», «Коммунальник», «Тепличное».
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