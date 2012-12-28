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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Происшествия
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вчера, 16:52
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Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
В деле — 26 обвиняемых и столько же эпизодов преступлений.
«В состав группы, действовавшей в Липецкой области с 2021 года, вошли 26 участников. Им вменяется совершение 26 эпизодов преступлений. В 2025 году противоправная деятельность обвиняемых пресечена оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области и силовой поддержке Росгвардии», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Участники группы занимались поиском клиентов-иностранцев, и для конспирации подробно инструктировали их перед посещением организаций, оказывающих государственные услуги и органов ЗАГС. Заработанные деньги распределялись между сообщниками. Теперь организаторам этой схемы грозит до семи лет лишения свободы.
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