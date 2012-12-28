Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд

В деле — 26 обвиняемых и столько же эпизодов преступлений.

В суд направлено многоэпизодное уголовное дело об организации незаконной миграции через заключение фиктивных браков (по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). По данным следствия, липчанки соглашались за вознаграждение от 5 000 до 15 000 рублей заключать браки с иностранцами без намерения создания семьи, после чего те могли легализоваться в России. Ещё одним способом узаконить нахождение в стране стала процедура усыновления детей. Всё это позволяло иностранцам получать разрешения на временное проживание, вид на жительство либо оформить гражданство России в упрощенном порядке.«В состав группы, действовавшей в Липецкой области с 2021 года, вошли 26 участников. Им вменяется совершение 26 эпизодов преступлений. В 2025 году противоправная деятельность обвиняемых пресечена оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области и силовой поддержке Росгвардии», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Участники группы занимались поиском клиентов-иностранцев, и для конспирации подробно инструктировали их перед посещением организаций, оказывающих государственные услуги и органов ЗАГС. Заработанные деньги распределялись между сообщниками. Теперь организаторам этой схемы грозит до семи лет лишения свободы.