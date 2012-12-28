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50 минут назад
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18 БПЛА сбиты ночью над территорией Липецкой области

Массированная атака беспилотников продолжалась три часа.

Этой ночью над территорией Липецкой области сбиты 18 БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Всего над 11 регионами России за ночь уничтожены 107 беспилотников.

«Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников — 18 целей были перехвачены и уничтожены. Жертв и разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Красный уровень угрозы вводился в Липецке и Липецком округе с 23:27 до 02:31. За ночь сирены звучали в Липецке трижды. 

воздушная тревога
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Комментарии (2)

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Сначала новые
липчанка
19 минут назад
Ребята огромное вам спасибо ,что защищаете нас
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Катерина
28 минут назад
Ребята, защитники, спасибо вам огромное от всех нас - жителей города. Да хранит вас Бог!
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