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Происшествия
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50 минут назад
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18 БПЛА сбиты ночью над территорией Липецкой области
Массированная атака беспилотников продолжалась три часа.
«Минувшей ночью силы ПВО успешно отразили массированную атаку беспилотников — 18 целей были перехвачены и уничтожены. Жертв и разрушений нет», — написал в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
Красный уровень угрозы вводился в Липецке и Липецком округе с 23:27 до 02:31. За ночь сирены звучали в Липецке трижды.
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