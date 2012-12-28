Липчане перестали тратить больше на общепит

Траты на кафе и готовую еду остались такими же, как и год назад.





317,8 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области за восемь месяцев – по сравнению с прошлогодними январем-августом он вырос на 3,6%, сообщает Липецкстат.На непродовольственные товары липчане тратили больше — их доля в общих расходах составила 52,4%, или почти 166,6 миллиарда рублей. За год траты в этом сегменте выросли (в сопоставимых ценах) на 5,4%. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, жители региона израсходовали за восемь месяцев 151,2 миллиарда рублей, что превышает прошлогодние траты всего на 1,7%. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4% от оборота розничной торговли.Оборот общественного питания в январе-августе 2026 года составил 13,4 миллиарда рублей, или 100% (в сопоставимых ценах) к тому же периоду 2025 года.