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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Экономика
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вчера, 15:56
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Липчане перестали тратить больше на общепит
Траты на кафе и готовую еду остались такими же, как и год назад.
На непродовольственные товары липчане тратили больше — их доля в общих расходах составила 52,4%, или почти 166,6 миллиарда рублей. За год траты в этом сегменте выросли (в сопоставимых ценах) на 5,4%. На пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, жители региона израсходовали за восемь месяцев 151,2 миллиарда рублей, что превышает прошлогодние траты всего на 1,7%. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4% от оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в январе-августе 2026 года составил 13,4 миллиарда рублей, или 100% (в сопоставимых ценах) к тому же периоду 2025 года.
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