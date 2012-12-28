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Происшествия
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вчера, 16:44
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«Прокололась»: в Ельце разоблачили косметолога без лицензии
Съёмочная группа программы «Экстренный вызов» отправила к бьюти-мастеру тайного покупателя. Позже к женщине пришли полицейские.
В кабинет косметолога группа направила «тайного покупателя» со скрытой камерой, на запись которой попало, как мастер делает инъекцию. При этом не ту, что была нужна. При появлении журналистов женщина заявила, что проводила только консультацию.
Далее выяснилось, что у мастера не оказалось ни медицинского диплома, ни лицензии. Она сообщила, что училась на косметолога в Киеве и закончила медицинское образование в 2014 году, но подтверждающих это документов предоставить не смогла.
В самом кабинете также зафиксированы нарушения санитарных норм. Прибывшие полицейские осмотрели помещение и изъяли препараты для экспертизы.
Визит «тайного покупателя» женщина связала с происками мужа, с которым находится в стадии развода: якобы он хочет отнять детей и специально ей вредит. Эту версию косметолог озвучила в соцсетях. Кстати, в комментариях жители Ельца уличают её в обмане.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, полицейские проверяют законность коммерческой деятельности женщины. Материалы этой проверки также будут направлены в Роспотребнадзор.
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