Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полноценный отопительный сезон в Липецке может начаться на следующей неделе
Общество
У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно
Происшествия
С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин
Происшествия
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался стройкой на Соколе
Общество
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Общество
52-летний мужчина погиб под Липецком в столкновении легковушки с грузовиком
Происшествия
На улице Звёздной может появиться новая многоэтажка
Общество
Сегодня в Липецке: День учителя, сфера, в которой наш регион лидирует по зарплатам
Общество
Три часа державший в страхе общежитие на улице Марины Расковой дебошир сел на три года
Происшествия
Читать все
Реанимация «Туриста-2»: застройщик представил изменённый проект
Общество
Липчане перестали тратить больше на общепит
Экономика
На тамбовской трассе перевернулась «Лада Гранта»: в салоне было двое детей
Происшествия
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Происшествия
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Общество
В пожаре на проспекте Мира пострадал липчанин
Происшествия
«Прокололась»: в Ельце разоблачили косметолога без лицензии
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +17
Общество
Липецкая вечЁрка: когда включат отопление, реанимация «Туриста-2», и 12-летний водитель
Общество
На 14 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
1900
вчера, 16:44
2

«Прокололась»: в Ельце разоблачили косметолога без лицензии

Съёмочная группа программы «Экстренный вызов» отправила к бьюти-мастеру тайного покупателя. Позже к женщине пришли полицейские.

На канале РЕН ТВ вышла программа «Экстренный вызов», снятая в Ельце: съёмочная группа разоблачает косметолога Екатерину Кожину.

В кабинет косметолога группа направила «тайного покупателя» со скрытой камерой, на запись которой попало, как мастер делает инъекцию. При этом не ту, что была нужна. При появлении журналистов женщина заявила, что проводила только консультацию.

Далее выяснилось, что у мастера не оказалось ни медицинского диплома, ни лицензии. Она сообщила, что училась на косметолога в Киеве и закончила медицинское образование в 2014 году, но подтверждающих это документов предоставить не смогла.

В самом кабинете также зафиксированы нарушения санитарных норм. Прибывшие полицейские осмотрели помещение и изъяли препараты для экспертизы.

Визит «тайного покупателя» женщина связала с происками мужа, с которым находится в стадии развода: якобы он хочет отнять детей и специально ей вредит. Эту версию косметолог озвучила в соцсетях. Кстати, в комментариях жители Ельца уличают её в обмане.

jLJtFvXxgim_9vBXCzzmkuh0a1yvpqXC0i8zwuHoY4Z_BerQoRgviPyiTFCx8EamSyT0Z-Xxzf2y3H6ODuHTlF7Q.jpg

uP_yMUu_dZLPxO_Y0tEjKJtsoX4icABTwf590zsZQFuR4lzopEAWaEWZnq38qbNcxn_-q93hmXwErILIc4kTMOF_.jpg

Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, полицейские проверяют законность коммерческой деятельности женщины. Материалы этой проверки также будут направлены в Роспотребнадзор.
косметология
2
0
0
6
7

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Воробьиха
вчера, 20:00
Не первый раз такие истории...
Ответить
Как так-то?
вчера, 16:57
Смелая!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить