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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Общество
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вчера, 15:28
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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Обвинения развалились в суде.
Как сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, офицера признали невиновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 242 УК РФ «Незаконный оборот порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» за отсутствием в его действиях состава преступления. Оправдательный приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, уголовное дело в отношении майора возбудил региональный Следком. Следствие полагало, что после развода начальник РЭО одного из горрайотделов полиции, в течение трех лет пересылал подчиненной, инспектору этого же регистрационно-экзаменационного отдела, фото и видеоматериалы порнографического содержания. А потом будто бы с его подачи женщина потеряла работу. Обидевшись, она заявила в подразделение собственной безопасности о том, что бывший начальник присылал ей контент интимного характера. Но все эти обвинения развалились в суде.
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