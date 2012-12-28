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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Происшествия
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вчера, 15:16
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Насмерть сбивший женщину на остановке 23-летний водитель получил два года условно
Родным погибшей женщины он добровольно выплатил 1,7 миллиона рублей.
Об этой аварии мы рассказывали: вечером 25 марта этого года в Долгоруковском округе водитель автомобиля «ВАЗ-21140» насмерть сбил 42-летнюю женщину.
«Судом установлено, что подсудимый не справился с управлением, выехал на обочину, после чего сбил на автобусной остановке женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице. Кроме того, незадолго до аварии мужчина изготовил поддельный договор купли-продажи автомобиля, указав в нем другую дату, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение срока постановки машины на учет. Поддельный документ он предоставил сотрудникам ГАИ, которые прибыли на место ДТП для его оформления», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Подсудимый вину признал, раскаялся, добровольно возместил потерпевшей стороне моральный вред и материальный ущерб — выплатил 1,7 миллиона рублей. Сторона защиты даже обращалась с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, однако суд его не удовлетворил.
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