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вчера, 15:16
9

Насмерть сбивший женщину на остановке 23-летний водитель получил два года условно

Родным погибшей женщины он добровольно выплатил 1,7 миллиона рублей.

Тербунский районный суд приговорил 23-летнего водителя к двум годам условного срока и лишению прав на полтора года за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а за использование подложного документа.

Об этой аварии мы рассказывали: вечером 25 марта этого года в Долгоруковском округе водитель автомобиля «ВАЗ-21140» насмерть сбил 42-летнюю женщину.

«Судом установлено, что подсудимый не справился с управлением, выехал на обочину, после чего сбил на автобусной остановке женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице. Кроме того, незадолго до аварии мужчина изготовил поддельный договор купли-продажи автомобиля, указав в нем другую дату, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение срока постановки машины на учет. Поддельный документ он предоставил сотрудникам ГАИ, которые прибыли на место ДТП для его оформления», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Подсудимый вину признал, раскаялся, добровольно возместил потерпевшей стороне моральный вред и материальный ущерб — выплатил 1,7 миллиона рублей. Сторона защиты даже обращалась с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, однако суд его не удовлетворил.
авария
ДТП
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
водитель со стажем....
вчера, 17:45
откупился....
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Гость
вчера, 16:34
За шоколадку два года реального срока, за убийство, пусть и не предумышленное два условно, 1,7 миллиона компенсации за человеческую жизнь, это стыд
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Житель
вчера, 16:03
Условно? Одному - колонию поселения на год, другому - условно 2 года....
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...
вчера, 16:01
мало взяли компенсации за материальный ущерб...
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*
вчера, 15:55
Как не стыдно этой родне променяли.жизнь женщины , на деньги.
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Василий
вчера, 16:48
А где тут стыд? Женщину уже не вернуть. Ну дали бы парню реальный срок и что? А тут хоть компенсация немаленькая
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Ну
вчера, 18:01
А где тут стыд? Женщину уже не вернуть. Ну дали бы парню реальный срок и что? А тут хоть компенсация немаленькая ты даешь. Это 1,7 лимона большая компенсация ? Да они ее на похороны потрвтят.
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Эхо
вчера, 15:51
Деньги - зло...
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Гость
вчера, 15:44
Стоимость жизни!
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