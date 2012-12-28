Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
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сегодня, 10:43
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С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин
Аппарат ценой в 60 тысяч он продал за 15 тысяч.
Полицейские отыскали мужчину, который умудрился сбежать из магазина «METRO» с кофемашиной. Аппарат ценой в 60 тысяч рублей он вынес через входную дверь магазина, прорвавшись через продавцов.
«В содеянном он признался и сообщил, что продал кофемашину за 15 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил», — рассказали в полиции.
Также выяснилось, что липчанин подворовывал в супермаркетах: его добычей становились шоколад, кофе, бытовая химия, сыр и колбаса. Ущерб превысил 26 тысяч рублей.
Теперь мужчина — фигурант уголовных дел о грабежах и кражах.
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