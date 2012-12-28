С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин

Аппарат ценой в 60 тысяч он продал за 15 тысяч.



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Полицейские задержали 27-летнего жителя Липецка, подозреваемого в грабеже и двух кражах.Полицейские отыскали мужчину, который умудрился сбежать из магазина «METRO» с кофемашиной. Аппарат ценой в 60 тысяч рублей он вынес через входную дверь магазина, прорвавшись через продавцов.«В содеянном он признался и сообщил, что продал кофемашину за 15 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил», — рассказали в полиции.Также выяснилось, что липчанин подворовывал в супермаркетах: его добычей становились шоколад, кофе, бытовая химия, сыр и колбаса. Ущерб превысил 26 тысяч рублей.Теперь мужчина — фигурант уголовных дел о грабежах и кражах.