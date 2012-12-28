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1905
сегодня, 10:43
6

С кофемашиной убежал из «METRO» 27-летний липчанин

Аппарат ценой в 60 тысяч он продал за 15 тысяч.

Полицейские задержали 27-летнего жителя Липецка, подозреваемого в грабеже и двух кражах.

Полицейские отыскали мужчину, который умудрился сбежать из магазина «METRO» с кофемашиной. Аппарат ценой в 60 тысяч рублей он вынес через входную дверь магазина, прорвавшись через продавцов.

«В содеянном он признался и сообщил, что продал кофемашину за 15 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил», — рассказали в полиции.

Также выяснилось, что липчанин подворовывал в супермаркетах: его добычей становились шоколад, кофе, бытовая химия, сыр и колбаса. Ущерб превысил 26 тысяч рублей.

Теперь мужчина — фигурант уголовных дел о грабежах и кражах.
кража
грабеж
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Елена
31 минуту назад
и что? не обеднеет магазин
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Череда
14 минут назад
Если у Вас украдут 1-2 тысячи, то же не обеднеете, но что-то вряд ли оставите это незамеченным и без реакции..
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гость
58 минут назад
интеллект зашкаливает
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Бабка Первая
сегодня, 11:58
Потеряшка какой-то. Взросленький, а чего-то не понимает. И одевается приметно, чтоб быстрее опознали и научили.
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Несостоявшийся
сегодня, 11:30
Кофеман однако.Есть время посидеть и подумать.
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Нонка
сегодня, 11:05
Ну как вам сказать -фиговый поступок ! Однако на войну как раз -патроны подносить с такой квалификацией
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