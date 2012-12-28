Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
Происшествия
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сегодня, 10:04
Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
39-летний стропальщик трагически погиб 1 мая.
Тогда, как сообщал GOROD48, при разгрузке стройматериалов упал с 6-го этажа 39-летний стропальщик. Рабочий умер до приезда скорой помощи. По версии следствия, погибший иностранец не был трудоустроен должным образом, но нанявший его предприниматель уверяет, что между ним и погибшим были гражданско-правовые отношения. Чтобы разобраться в этом вопросе, силовики обратились в Госинспекцию труда в Липецкой области, имеющую опыт подобных расследований.
В ведомстве пока не знают, подключат ли их к расследованию вчерашней трагедии на улице Молодежной в Тракторном, где кирпичом из обрушившейся на 14-м этаже кладки был убит один рабочий, а другой получил тяжкие травмы. Но, возможно, помощь Госинспекции труда следователям понадобится.
По данным GOROD48, жертвы несчастного случая также иностранцы с пока непонятным статусом пребывания на стройплощадке воронежской компании «ЖБИ-Капстрой» (компания возводит на Тракторном уже вторую многоэтажку ЖК «Траектория», часть квартир в которой будет передана жителям расселенных домов на улицах Калинина и Радиаторной).
Руководитель Госинспекции труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова рассказала GOROD48 о завершении расследований двух других тяжелых несчастных случаев на производстве, также связанных с падениями с высоты.
В первом из них, произошедшем 6 марта в ООО «Раненбург», погиб подсобный рабочий. Он, работая на высоте, демонтировал строительные конструкции. Оставшись вне поля зрения крановщика и других работников бригады, мужчина упал и получил тяжелые травмы. Рабочего доставили в больницу, где он умер. Инспекторы ведомства установили, что погибший находился с работодателем в гражданско-правовых отношениях, но в ходе расследования предприятие было вынуждено переоформить его по трудовому договору.
Второй несчастный случай произошел 21 апреля в Липецке на территории ООО «Кузовик» в промзоне поселка Сырский Рудник: 23-летняя женщина упала с трехметровой высоты и получила сочетанную травму тела, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. В ходе расследования Госинспекция труда выяснила, что работница склада сортировала товар: запчасти для автомобилей. При попытке достать груз с полки она потеряла равновесие на лестнице-стремянке и упала, ударившись о бетонный пол головой и ногой. «На основании собранных материалов расследования установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. По результатам расследования инцидент квалифицирован как несчастный случай на производстве».
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