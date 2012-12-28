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Происшествия
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сегодня, 09:27
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На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина
С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.
Медики диагностировали у пострадавшей сочетанную травму тела, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. Женщину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Если это производственная травма, то расследованием обстоятельств падения с высоты займется региональное управление Госинспекции труда.
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