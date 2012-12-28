На улице Базарной с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина

С тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

Вчера в полдень с трехметровой высоты упала 23-летняя женщина. Это случилось на территории двухэтажного помещения в промзоне поселка Сырский Рудник на улице Базарной, 3/3.Медики диагностировали у пострадавшей сочетанную травму тела, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника. Женщину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Если это производственная травма, то расследованием обстоятельств падения с высоты займется региональное управление Госинспекции труда.