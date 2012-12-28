Липецкая вечЁрка: погибший подросток, арест сбившего мотоциклистов и открытие часовни

Сегодня, 6 мая, определились с основной версией гибели подростка в Каменном логу, водителя, сбившего двух мотоциклистов, суд арестовал на время следствия, и в Молодежном парке открыли часовню, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.