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42 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: погибший подросток, арест сбившего мотоциклистов и открытие часовни

Сегодня, 6 мая, определились с основной версией гибели подростка в Каменном логу, водителя, сбившего двух мотоциклистов, суд арестовал на время следствия, и в Молодежном парке открыли часовню, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне поздно вечером из Каменного лога со стороны улицы Терешковой правоохранители подняли тело 14-летнего подростка. Это произошло там же, где погиб  его сверстник две с половиной недели назад.

Следствие считает основной версией смерти подростка — сведение счетов с жизнью. Он оставил предсмертную записку. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что мальчик рос в хорошей семье и прекрасно учился.

«Установите металлические сетки от моста в бок метра на 3-4, чтобы любопытные не падали», — предложил Мэрии совет.

«Да уж. 14 лет, вся жизнь впереди. Даже если что-то не получается, это не конец. Можно все исправить. Но только не в этом случае», — написала Жительница.

Октябрьский районный суд Липецка арестовал на время следствия 21-летнего Мирослава Ломова — водителя автомобиля «ВАЗ-2114», который ночью 5 мая на улице Катукова снес мотоцикл «Рейсер». В аварии погибли 21-летний водитель и его 20-летний пассажир. Мирослав Ломов был пьян и скрылся с места аварии. Хотя его адвокат уверял, что Ломов отошел от места ДТП на некоторое расстояние, а потом вернулся.



В суде Мирослав Ломов извинился перед родными погибших и просил не заключать его под стражу: так он сможет заработать денег и хоть как-то помочь семьям мотоциклистов.

Накануне вечером случилась еще одна трагедия на 436 км платного участка трассы «Дон» в Задонском районе автомобиль «Додж» сбил группу рабочих. Погибли два мужчины 42-х и 36-ти лет, 24-летнего рабочего госпитализировали.


А сегодня утром на пешеходном переходе у аглофабрики автомобиль «Хендай» сбил 22-летнюю девушку. Ее отвезли в больницу.

Сегодня в Липецке начались торжества в честь 9 Мая. В Молодежном парке торжественно открыта часовня, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее строительство финансировали меценаты Николай Бобинаи Валерий Сешенов. Часовня составила единый ансамбль с памятником Николаю Чудотворцу. 



«Спасибо всем, кто работал на возведении часовни. Это нужно не мертвым, это нужно живым!», — поблагодарила Ирина.

«Уж лучше часовни строить, чем пивнушки и алкомаркеты открывать», — добавила Лиза.

Кстати, большинство липчан считают, что надо продлить майские праздники с 1 по 9 мая.


Завтра в Липецке похолодает. По прогнозам синоптиков, возможен небольшой дождь, температура от +11 до +13 градусов.

И не забудьте, что завтра утром из-за проведения праздничной эстафеты перекроют центр Липецка.

При этом анонсированное ранее шествие Бессмертного полка 9 мая не состоится. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Такое решение принято областным оперштабом после ночной атаки беспилотников. Сегодня ночью над территорией Липецкой области были сбиты два БПЛА,

Красный уровень опасности в Липецке объявили накануне поздно вечером. Через несколько минут был объявлен желтый уровень уже для всей области. А потом красный — для Ельца. В двух городах отбой дали через пару часов. Но этим дело не закончилось Сегодня днем в регионе вновь ввели желтый уровень опасности. А для Ельца и Елецкого района — красный. Менее чем через час его отменили.
вечЁрка
самоубийство
ДТП
часовня
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Рабочий день
21 минуту назад
Вам бы только праздновать
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Каменный лог
24 минуты назад
А всé потому, что бросили моé благоустройство
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