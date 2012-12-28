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Происшествия
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45 минут назад
Два БПЛА уничтожены ночью в области
Всего с 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО на территорией России уничтожены и перехвачены 105 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Напомним, ночью красный уровень угрозы вводился в Липецке и Ельце. По всей области до семи утра действовал желтый уровень опасности.
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