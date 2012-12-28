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сегодня, 12:40
18

7 мая центр Липецка перекроют на время проведения праздничной эстафеты

Тем, кто не бежит, а едет, следует выбрать обходные маршруты.

7 мая центр Липецка перекроют на время проведения праздничной эстафеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организатор акции, департамент по физической культуре и спорту липецкой мэрии, предупреждает, что в этот день с 05:00 до 13:00 будет ограничено движение у площади Ленина-Соборной в районе улиц Зегеля и Интернациональной. Также на время эстафеты транспорт не будет ходить на с 11:45 до 13.00 на улицах Ленина, Гагарина (от улицы Ленина до площади Авиаторов), площади Героев, Зегеля (от площади Плеханова до улицы Ленина).

Работа общественного транспорта будет проходить по этим улицам в режиме ожидания. Ограничение движения не будут распространяться на транспортные средства экстренных и оперативный служб.
эстафета
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Виктория
59 минут назад
Народ щас не до праздников.
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Елена
сегодня, 14:08
Можно на Елецком бегать, в Молодёжном парке бегать, на Тракторном по лесу . Но не перекрывайте вы центр города. Жители не с работы, не на работу, не в поликлинику, не в школы. Никуда не проехать. Рабочий день. Не мешайте людям жить и работать. 8 числа выходной бегайте.
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Елена
сегодня, 14:04
Как в 11ч попасть в поликлинику Зегеля д. 9 на УЗИ, которого ждала 2месяца. Ехать с Циолковского. О чём думает руководство города. Можно 8мая в выходной бегать, но не в рабочий день.
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Липчане
сегодня, 13:47
А для чего тогда из зелёного острова сделали лысый? Вот там и бегайте.
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А шо
сегодня, 13:46
7 мая выходной,шо эти показуху устраивают?
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Щорс
19 минут назад
Бюджетникам только показухи только и устраивать так как бездельники, а вот отделочники, каменщики, шофера за день так на кувыркаються , что не до показушек-побегушек
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Наша администрация
сегодня, 13:36
вообще не понимает, что есть люди, которые РАБОТАЮТ?
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Главное
11 минут назад
не понимание, а красивый отчет в верхние инстанции, а может и в новостях упомянут.
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////гость\\\\
сегодня, 13:31
просто гениально, ну зачем в рабочий день то? следом праздники - пусть бегут в выходные
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гостья
сегодня, 13:28
А на работу как ехать? Удумали. Есть остров для проведения спортивных мероприятий.
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Интересно
сегодня, 13:21
Они все добровольно бегут или добровольно - принудительно?
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ЗОЖ
сегодня, 14:07
Добровольно. Не хочешь-не беги.
Ответить
...
сегодня, 13:23
я думаю добровольно-принудительно
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Бабушка
сегодня, 13:34
я думаю добровольно-принудительно А я бы не побежала
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А за
23 минуты назад
А я бы не побежала Дедушкой?
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...
сегодня, 13:11
А еще не хотят сделать коротким днем 7 мая
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