Тем, кто не бежит, а едет, следует выбрать обходные маршруты.

7 мая центр Липецка перекроют на время проведения праздничной эстафеты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Организатор акции, департамент по физической культуре и спорту липецкой мэрии, предупреждает, что в этот день с 05:00 до 13:00 будет ограничено движение у площади Ленина-Соборной в районе улиц Зегеля и Интернациональной. Также на время эстафеты транспорт не будет ходить на с 11:45 до 13.00 на улицах Ленина, Гагарина (от улицы Ленина до площади Авиаторов), площади Героев, Зегеля (от площади Плеханова до улицы Ленина).Работа общественного транспорта будет проходить по этим улицам в режиме ожидания. Ограничение движения не будут распространяться на транспортные средства экстренных и оперативный служб.