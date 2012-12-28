Сегодня середина короткой рабочей недели.

В мае у россиян, можно сказать, во время отдыха короткие перерывы на работу. «Стоит ли убрать паузу между майскими праздниками?» — спросили мы у липчан.Подавляющее большинство наших респондентов высказались за то, чтобы отдыхать без перерыва. Всего несколько человек считают, что надо работать. Были и такие, кому без разницы — они либо работают по своему графику, или нечасто пользуются выходными и даже отпуском.Между тем, идея выделить майские праздники в длинные каникулы периодически приходит в голову и депутатам Госдумы. Еще в 2023 году депутат Владислав Даванков предлагал заменить новогодние каникулы на майские. Недавно единоросс Игорь Антропенко предложил зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 по 9 мая. Но пока его предложение так и осталось инициативой.