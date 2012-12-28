Говорит Липецк
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сегодня, 10:01
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Стоит ли убрать паузу между майскими праздниками?
Сегодня середина короткой рабочей недели.
Подавляющее большинство наших респондентов высказались за то, чтобы отдыхать без перерыва. Всего несколько человек считают, что надо работать. Были и такие, кому без разницы — они либо работают по своему графику, или нечасто пользуются выходными и даже отпуском.
Между тем, идея выделить майские праздники в длинные каникулы периодически приходит в голову и депутатам Госдумы. Еще в 2023 году депутат Владислав Даванков предлагал заменить новогодние каникулы на майские. Недавно единоросс Игорь Антропенко предложил зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 по 9 мая. Но пока его предложение так и осталось инициативой.
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