Липецкая вечЁрка: 19-этажка за «Трилистником», отремонтируют ли Советскую, и Ниженка против «Зеленого берега»

Сегодня, 25 марта, горожане возмущены точечной застройкой, в Липецке начались дорожные ремонты, и жители Ниженки переживают, что их затопит из-за действий строителей поселка «Зеленый берег».
Застройщик же заявляет, что создает комфортную городскую среду. Разрешение на строительство он пока не получил.
Мэрии провела общественные обсуждения, на которых горожане высказали свои претензии. Большинство из них чиновники отвергли. Тем не менее Советская прокуратура направила вице-мэру Светлане Сурмий и владельцу участка предостережение.
Окончательное решение примет областное министерство строительства и архитектуры.
Новость набрала больше полусотни комментариев.
«О какой комфортной среде может идти речь? Разве уплотнение района — это про комфорт? Хоть какой распрекрасный будет дом, видеть перед носом окна соседей, то еще удовольствие», — написал Задолбали.
«Основная задача застройщика — это заработать денег. А как будут жить люди, ему по барабану», — считает Партработник.
«Почему они суются в уже обжитые районы? Хотят создавать «городскую комфортную среду», выделите им поле за елецким микрорайоном, и пусть там себе строят комфортную среду!», — предложил ТомСойер.
«Что-то это напоминает стройку на месте «Туриста». Тоже кто-то разрешение выдал, а потом все отозвали — получается, не совсем законно все было. Не те ли же люди поучаствовали в выдаче разрешения и на этот раз?», — напомнил горожанин.
«Должна быть нормальная программа реновации. Город должен обновляться. Но главное — должны обновляться и все коммуникации, и всем жителям из старых домов — домов, которые мешают расширению участка, отдавайте квартиры в новых построенных домах на этом участке», — предложил Житель Липецка.
Несмотря на ночные заморозки в Липецке уже начался дорожный ремонт. Первой обновят улицу Жуковского. Полный список улиц, которые отремонтируют за летний сезон, можно посмотреть здесь.
Напомним, управление главного смотрителя Липецка проторговало ремонт 17 дорог. А сейчас в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства думают над тем, как потратить 200 миллионов рублей, дополнительно выделенных на дорожные работы губернатором. По данным GOROD48 в планах ремонт улиц Советской и Первомайской.
«Объявляю конкурс: покажите мне в Липецке отрезок асфальта любой улицы, проезда, проспекта, длиной в один километр, который был бы идеален и соответствовал мировым стандартам. Приз — 0,5 хорошего коньяка или виски, по желанию. Это не шутка, готов на встречу и вручение приза. Также уверен, что приз будет не востребован, такого отрезка в городе не сыскать», — заявил Фокс.
Жители Ниженки — района, который часто страдает во время весеннего паводка, бьют тревогу. По словам липчан, строители туристической зоны «Зеленый берег» подняли свой участок и засыпали канал, по которому из Ниженки уходила вода.
Строители же заверяют, что не только не засыпали канал, но даже начали его обустраивать.
Завтра в Липецке будет еще теплее. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +9 до +11 градусов.
