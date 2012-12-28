В Липецком округе сгорела баня

Вечером 25 марта горели баня и надворные постройки на улице Приовражной в селе Воскресеновка Липецкого округа.На тушение выезжали сотрудники пожарной части №32 Управления ГПСС Липецкой области и МЧС.«В результате пожара повреждены внутренняя отделка, кровля и вещи на площади 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в УГПСС Липецкой области.