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сегодня, 20:56
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Автомобиль сбил группу рабочих в Липецкой области: погибли двое

Еще один человек госпитализирован.

Сегодня около шести вечера на 436 км платного участка трассы «Дон» в Задонском районе автомобиль «Додж» сбил группу рабочих.

«53-летний водитель «Доджа» снес барьерное ограждение, ограничивающее место проведения дорожных работ, а потом рабочих», — сообщили в областном управлении МВД. 


Погибшим было 42 года и 36 лет. Госпитализирован 24-летний рабочий. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», — добавили в полиции.

Фото и видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
авария
ДТП
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Комментарии (15)

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Сначала новые
Эксперт
17 минут назад
Автомобиль как у бандитов с большой дороги как их еще не переловили до 2025 года я удивляюсь.
Ответить
Надо же
24 минуты назад
Бедные люди. Светлая память, соболезнования родным и близким погибших.
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Эх
сегодня, 22:58
А шо, запомни - бумеранг летает ..... Погибшим - Царствие Небесное !
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жуть-жуткая
сегодня, 22:17
Скорее всего уснул ! Другого объяснения данного ДТП трудно найти- место проведения работ хорошо видно.
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Нина
49 минут назад
Не уснул. Сегодня несколько раз встретили его на М-4. Саратовский. Гнал как сумасшедший. Моргал чтобы ему уступили дорогу.
Ответить
Липа
сегодня, 21:51
Это не местный дятел, который наверно с пассажиркой решил развлечься за рулём. Иначе объяснений нет. Но это хоть не сбежал
Ответить
Сразу
сегодня, 22:17
Видно, что маасквич. Только там этот дятел мог права купить.
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Лиза
сегодня, 21:39
Да чтож такое творится на наших дорогах!!! Соболезнование родным и близким...
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Алена
сегодня, 21:17
Вроде год – не високосный Год, но чувствую по итогам 2025 будет рекордная смертность больше чем в пандемию.
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А шо
сегодня, 21:14
Они делали на платной дороге.Водитель заплатил деньги а рабочие ограничили права водителя на передвижение по платной дороге.Кто ему вернёт деньги.
Ответить
Сельдерей
сегодня, 21:22
Хватит ерунду писать,совести совсем нет.
Ответить
Опять
сегодня, 21:42
Хватит ерунду писать,совести совсем нет. С Елецкого чудит.
Ответить
Сельдерей
сегодня, 22:00
С Елецкого чудит. Причем здесь Елецкий? Нужно новости фильтровать,где можно шутить,а где нет. Ты еще раз перечитай,что это под ником "А шо",написало. Так нельзя.
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пешеход
сегодня, 21:10
Опять водятлу мост помешал и барьеры.
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Читатель
сегодня, 21:08
Беспредел на дорогах. Полный!
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