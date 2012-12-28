Автомобиль сбил группу рабочих в Липецкой области: погибли двое

Еще один человек госпитализирован.



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Сегодня около шести вечера на 436 км платного участка трассы «Дон» в Задонском районе автомобиль «Додж» сбил группу рабочих.«53-летний водитель «Доджа» снес барьерное ограждение, ограничивающее место проведения дорожных работ, а потом рабочих», — сообщили в областном управлении МВД.Погибшим было 42 года и 36 лет. Госпитализирован 24-летний рабочий. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», — добавили в полиции.