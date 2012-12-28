Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП унесшего жизни 21-летнего мотоциклиста и его 20-летнего пассажира
Происшествия
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сегодня, 20:56
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Автомобиль сбил группу рабочих в Липецкой области: погибли двое
Еще один человек госпитализирован.
«53-летний водитель «Доджа» снес барьерное ограждение, ограничивающее место проведения дорожных работ, а потом рабочих», — сообщили в областном управлении МВД.
Погибшим было 42 года и 36 лет. Госпитализирован 24-летний рабочий. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Окончательные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», — добавили в полиции.
Фото и видео пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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