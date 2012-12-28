«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
Сегодня в Липецке: массовая уборка города, могут ли отказать в трудоустройстве из-за татуировок
С жителя Нижегородской области взыскали 250 000 рублей, которые чаплыгинская пенсионерка отправила мошенникам
Пьяного водителя «МАНа» арестовали на 11 суток
Мужчина не смог вспомнить, как оказался за рулем и куда ехал.
«Водитель не мог вспомнить, как оказался за рулем большегруза и куда направлялся. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось, что в январе 2024 года он уже был привлечен к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состоянием опьянения (по части первой статьи 12.26 КоАП РФ): оштрафован, а также лишен прав на полтора года», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также на счету задержанного 19 краж и судимость за незаконное хранение наркотиков в значительном размере.
Возбуждено уголовное дело за повторный отказ от медицинского освидетельствования (по части первой статьи 264.1 УК РФ), мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
