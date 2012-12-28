«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
сегодня, 15:58
Дочери погибшего участника СВО отказали в выплате: прокуратура подала очередной иск в суд
Мужчина был зарегистрирован в Волгоградской области, но последние 10 лет жил в Липецкой.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, и дочь погибшего, и сам мужчина зарегистрированы по одному адресу в Волгоградской области. Но при этом военнослужащий последние десять лет жил в селе Кривец Добровского округа без регистрации по месту жительства. Теперь факт его постоянного проживания в Липецкой области устанавливают через суд. Заявление ещё находится на рассмотрении.
Это уже не первый иск к соцзащите, когда родственники погибших военнослужащих доказывают факт их проживания в Липецкой области. Недавно Грязинский городской суд рассмотрел гражданский иск вдовы погибшего на СВО военнослужащего к Центру социальной защиты населения Липецкой области. Соцзащита также отказала женщине в единовременной социальной выплате, сославшись на отсутствие сведений, подтверждающих проживание военнослужащего в области. Решением суда признано право вдовы на получение единовременной выплаты в миллион рублей.
До этого в Липецке прокуратура защитила права пятилетней дочери погибшего 44-летнего участника СВО. Соцзащита отказала её матери в назначении девочке выплаты в миллион рублей в связи с гибелью ее отца, так как тот не был зарегистрирован в Липецкой области, хотя фактически жил до заключения контракта именно здесь.
Кроме того, с соцзащитой судился раненый участник СВО. В выплате за ранение мужчине изначально отказали: он прописан в Москве, а заключил контракт и последние пять лет живёт в Липецке. Суд опросил сожительницу истца, его знакомых и соседей и установил факт проживания именно в нашем регионе.