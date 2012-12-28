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Погода в Липецке
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25 минут назад
Циклон с Атлантики удерживает в Липецкой области прохладную и дождливую погоду
Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 мая в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие дожди, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, ночью слабый, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, временами небольшие дожди. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.
День 7 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1986 году — 1 градус мороза.
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