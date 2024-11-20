Чистый: в атмосферном воздухе Липецка неделю не отмечались превышения ПДК
Общество
«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
Общество
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
Происшествия
«Мы не против, но нас топят»: сток с улицы Маяковского уперся в «Зеленый берег»
Общество
В 24 микрорайоне Липецка бьет фонтан
Общество
Сумка с 70 тысячами довела жителя Липецка до уголовного дела
Происшествия
Первым объектом ремонтов дорожной сети Липецка стала улица Жуковского
Общество
Дочери погибшего участника СВО отказали в выплате: прокуратура подала очередной иск в суд
Общество
Пьяный липчанин украл в Сочи велосипед и тут же его потерял
Происшествия
Липецкая вечЁрка: 19-этажка за «Трилистником», отремонтируют ли Советскую, и Ниженка против «Зеленого берега»
Общество
Зеленые воды текут по Ангарской
Происшествия
Читать все
В мэрии подумывают над включением в планы дорожных ремонтов улиц Советской и Первомайской
Общество
В 24 микрорайоне Липецка бьет фонтан
Общество
«Мы не против, но нас топят»: сток с улицы Маяковского уперся в «Зеленый берег»
Общество
Липецкая вечЁрка: 19-этажка за «Трилистником», отремонтируют ли Советскую, и Ниженка против «Зеленого берега»
Общество
Сегодня в Липецке: массовая уборка города, могут ли отказать в трудоустройстве из-за татуировок
Общество
С жителя Нижегородской области взыскали 250 000 рублей, которые чаплыгинская пенсионерка отправила мошенникам
Происшествия
В Липецком округе сгорела баня
Происшествия
Пьяного водителя «МАНа» арестовали на 11 суток
Происшествия
В Липецкой области еще один день без дождей
Погода в Липецке
Дочери погибшего участника СВО отказали в выплате: прокуратура подала очередной иск в суд
Общество
Читать все
Общество
584
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: массовая уборка города, могут ли отказать в трудоустройстве из-за татуировок

Нас ждут премьера спектакля, новые фильмы в кино и костюмированное шоу.

Теплее и теплее

Днём температура поднимется уже от +9 до +11 градусов, будет переменная облачность, а вот осадков – ни капли.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Тельмана, 88.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц XX Партсъезда, Арктической, Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Красной, Кротевича, Маяковского, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 15 микрорайон, 29;
- ул. Неделина, 37.

Пробки

Предвидеть дорожную ситуацию помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Чистый четверг

Мэрия Липецка вновь призывает граждан помочь в уборке города после зимы. Старт массовой уборки назначен на 12:00, точки сборы видны на графике ниже.

Графика мэрии Липецка

Юбилей композиторов

В 18:00 в большом зале Детской школы искусств №1 им. М.Глинки пройдёт большой общешкольный концерт (6+).

Фото vk.com/dshi1lipetsk

Воспитанники учебного заведения посвятят выступление юбилеям композиторов Александра Зацепина и Владимира Шаинского и исполнят их лучшие произведения.

Премьера спектакля

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится премьерный показ спектакля «Три плюс кот» (12+).

Фото vk.com/vbiblioteku

Режиссёром выступил заслуженный артист России Николай Чебыкин, роли исполнили Дина Кюнбергер, Екатерина Ревина, Алексей Харин, Анатолий Яшкин. В этой истории у каждого героя свое представление о счастье. Даже у кота! (За бытовыми беседами и не совсем бытовыми ситуациями вы услышите размышления о любви, семейном счастье и поиске человека, с которым захочется провести всю оставшуюся жизнь. Продолжительность 1 час 40 минут.

Косплееры

В 17:00 в библиотеке им. П.П. Бартенева (ул. Ленина, 31а) пройдёт необычное мероприятие «Косплееры» - костюмированный балл, в котором гости оденутся в костюмы известных людей (12+).

Фото vk.com/bartenevka

Подражать можно кому угодно, главное, чтобы было ярко и весело. Приветствуются персонажи из книг, литературные герои, образы писателей-классиков. Предусмотрено дефиле, костюмированный балл и призы за лучшие костюмы.

Татуировки

Татуировки на теле человека не могут служить юридическим основанием для отказа в приёме на работу. Однако SuperJob утверждает, что в ряде профессиональных сфер — банковском деле, отделах продаж и по работе с клиентами премиальных сегментов — сохраняются негласные корпоративные стандарты внешности.

12% рекрутеров признались, что в их практике были случаи отказа в трудоустройстве именно из-за наличия татуировок. Судя по комментариям представителей компаний, из-за наличия крупных или многочисленных татуировок отказ получали претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различного уровня.

24% липчан положительно реагируют на татуировки, 44% – отрицательно. 47% тех, у кого уже есть татуировки, хотят добавить к ним новые.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны традиционно выходят новые фильмы.

«Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». Россия, 2026. Мультфильм. Режиссёр Василий Ровенский (6+).

Мышь Морис мечтает о новых подвигах, Винсент и Клеопатра обзавелись двумя непоседливыми котятами и тоже истосковались по приключениям. Но в новом путешествии им всем предстоит соперничать друг с другом — в заброшенном питерском подвале Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет, а каждый из наших героев хочет чего-то своего.

Роли озвучивают: Снежана Самохина, Роман Курцын, Павел Прилучный, Полина Гагарина.


«Космическая собака Лида». Россия, 2026. Фанстастика. Режиссёр Евгений Сангаджиев (16+).

2000 год. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец, космонавт, взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.

В ролях: Юлия Пересильд, Александра Бортич, Сергей Безруков, Евгений Стычкин.



«Пастбища богов». Россия,2026. Триллер, драма. Режиссёр Анар Аббасов (16+)

Московский бизнесмен Игорь, чтобы вытащить своего товарища и компаньона Олега из депрессии, организует с группой друзей поездку в горы Памира поохотиться на козерогов. Азарт охоты превращается в жажду убийства, безумство крови оборачивается бойней, нарушая незримое равновесие, в котором живет мир первозданных гор. Охота оборачивается опасным путешествием на выживание.

В ролях: Данила Якушев, Анна Вилер, Милана Бру.



Дорогие липчане! Весна приносит всем нам вам больше тепла и новостей! Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
1
1
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тесерактович
38 минут назад
Конвейер качественного отечественного работает на износ.
Ответить
что опять
сегодня, 08:00
где интернет???
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
