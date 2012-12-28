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24 минуты назад
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«Бессмертный полк» в Липецке пройдет в онлайн-формате

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Региональный оперативный штаб решил изменить формат  акции «Бессмертный полк». Как и в последние годы, она пройдет в онлайн-формате. 

«Только за минувшую ночь силами ПВО были сбиты 105 беспилотников. В ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Региональный оперативный штаб принял тяжёлое, но необходимое решение: по инициативе силовых структур в Липецкой области акция «Бессмертный полк» пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет.

Я знаю, как все ждали этой акции. Те самые портреты. Те самые лица. Наши отцы, деды, прадеды — с нами в строю. Это не просто традиция. Это наша связь с прошлым. И каждый герой всё равно может и должен быть частью «Бессмертного полка», но сейчас в онлайн-формате. Загрузите фото, расскажите историю своей семьи, своего героя. 

Подать заявку можно здесь: 2025.polkrf.ru», — написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegraм-канале.

«Бессмертный полк»
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Комментарии (1)

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18 минут назад
Перекрытие дорог так и останется? Или в связи с отменой шествия дороги будут открыты?
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