«Бессмертный полк» в Липецке пройдет в онлайн-формате

Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.



Региональный оперативный штаб решил изменить формат акции «Бессмертный полк». Как и в последние годы, она пройдет в онлайн-формате.«Только за минувшую ночь силами ПВО были сбиты 105 беспилотников. В ближайшие дни возможны новые попытки атак. С учётом последних событий — в том числе в Дагестане — мы получили предупреждение о возможных провокациях и диверсиях. Региональный оперативный штаб принял тяжёлое, но необходимое решение: по инициативе силовых структур в Липецкой области акция «Бессмертный полк» пройдёт только в онлайн-формате. Очного шествия не будет.Я знаю, как все ждали этой акции. Те самые портреты. Те самые лица. Наши отцы, деды, прадеды — с нами в строю. Это не просто традиция. Это наша связь с прошлым. И каждый герой всё равно может и должен быть частью «Бессмертного полка», но сейчас в онлайн-формате. Загрузите фото, расскажите историю своей семьи, своего героя.Подать заявку можно здесь: 2025.polkrf.ru», — написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegraм-канале.