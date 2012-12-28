Происшествия
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41 минуту назад
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Основная версия гибели 14-летнего мальчика — сведение счетов с жизнью
Возбуждено уголовное дело.
Подросток — из хорошей семьи, сам мальчик характеризуется тоже исключительно положительно: он учился в школе на хорошо и отлично. В семье есть старшие взрослые дети.
Мальчик вчера ушёл из дома утром. Родители думали — в школу. Потом днём они обнаружили дома рюкзак и решили, что подросток отправился гулять. Но когда вечером он не вернулся и не выходил на связь — родители забили тревогу и обратились в полицию.
Тело мальчика обнаружили прохожие. Подросток оставил предсмертную записку.
С погибшим 18 апреля в логу 14-летним подростком мальчик не был знаком — ребята учились в разных школах. При этом по роковому стечению обстоятельств тело погибшего вчера доставали как раз со стороны заправки по улице Терешковой — прямо там, где друзья первого погибшего мальчика устроили стихийный мемориал с фотографией и игрушками.
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