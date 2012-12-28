В Липецке открыли посвященную 80-летию Победы часовню

Вход в нее свободный в любое время суток.

В Молодежном парке торжественно открыли часовню, которую меценаты Николай Бобин и Валерий Сешенов возвели в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Часовня открыта, как и задумывалось, в день Святого Георгия Победоносца. Можно сказать, что в Липецке начались торжества, посвященные великой дате.— Наконец-то это свершилось. Мы пытались в архитектуре часовни отразить монументальность без излишеств, без лишних декоративных элементов, чтобы она смотрелась солидно, как памятник, мощно, устойчиво, — рассказал архитектор часовни Владимир Дмитриев. — Сделали ее очень качественно и в короткие сроки. Погода мешала, но мы победили!На входе в часовню закреплена табличка с надписью «Землякам липчанам-героям Великой Отечественной войны посвящается. Вечная память». А внутри мозаичные картины и информация о 42 960 липецких фронтовиках, домой не вернулись 6 891 из них. Под куполом лики четырех Богородиц: Владимирской, Иверской, Казанской, и Тихвинской.Высота часовни с крестом 16,5 метров, ее купол весит около 350 килограммов. Она составляет единый ансамбль с памятником Николаю Чудотворцу, с которого в Липецке началась установка скульптур святым.