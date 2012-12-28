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1397
сегодня, 15:21
7

В Липецке открыли посвященную 80-летию Победы часовню

Вход в нее свободный в любое время суток.

В Молодежном парке торжественно открыли часовню, которую меценаты Николай Бобин и Валерий Сешенов возвели в честь 80-летия со дня окончания Великой Отечественной войны. Часовня открыта, как и задумывалось, в день Святого Георгия Победоносца. Можно сказать, что в Липецке начались торжества, посвященные великой дате.

— Наконец-то это свершилось. Мы пытались в архитектуре часовни отразить монументальность без излишеств, без лишних декоративных элементов, чтобы она смотрелась солидно, как памятник, мощно, устойчиво, — рассказал архитектор часовни Владимир Дмитриев. — Сделали ее очень качественно и в короткие сроки. Погода мешала, но мы победили!

На входе в часовню закреплена табличка с надписью «Землякам липчанам-героям Великой Отечественной войны посвящается. Вечная память». А внутри мозаичные картины и информация о 42 960 липецких фронтовиках, домой не вернулись 6 891 из них. Под куполом лики четырех Богородиц: Владимирской, Иверской, Казанской, и Тихвинской.

Высота часовни с крестом 16,5 метров, ее купол весит около 350 килограммов. Она составляет единый ансамбль с памятником Николаю Чудотворцу, с которого в Липецке началась установка скульптур святым.
часовня
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Комментарии (7)

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Сначала новые
человек
4 минуты назад
христьян много,верующих нет.
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Лиза
сегодня, 16:10
Уж лучше часовни строить, чем пивнушки и алкомаркеты открывать.
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ельчанин
сегодня, 16:04
ну не знаю, правда ли: из 50-ти тысячного Ельца за годы войны на фронт ушло 16 411 человек, 12 553 из которых погибли.
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ирина
сегодня, 15:56
спасибо всем,кто работал на возведении часовни.Это нужно не мертвым,это нужно живым!
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Игорь
сегодня, 16:20
Кому - кому это нужно? ?
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Ответ
45 минут назад
Кому - кому это нужно? ? Не тебе, не переживай.
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ну город48
сегодня, 15:42
не знаю правда это или нет: Традицию возводить часовни закрепил Шестой Вселенский собор в 7 в. В них нет алтарей и престолов, но, как и в церквях, есть иконы. Часовни строят в качестве надгробий на кладбищах, у святых источников и дорог. В России часовни появились с началом распространения христианства и нередко строились на местах почитаемых язычниками деревьев, камней, источников.
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