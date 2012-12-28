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Общество
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сегодня, 15:21
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В Липецке открыли посвященную 80-летию Победы часовню
Вход в нее свободный в любое время суток.
— Наконец-то это свершилось. Мы пытались в архитектуре часовни отразить монументальность без излишеств, без лишних декоративных элементов, чтобы она смотрелась солидно, как памятник, мощно, устойчиво, — рассказал архитектор часовни Владимир Дмитриев. — Сделали ее очень качественно и в короткие сроки. Погода мешала, но мы победили!
На входе в часовню закреплена табличка с надписью «Землякам липчанам-героям Великой Отечественной войны посвящается. Вечная память». А внутри мозаичные картины и информация о 42 960 липецких фронтовиках, домой не вернулись 6 891 из них. Под куполом лики четырех Богородиц: Владимирской, Иверской, Казанской, и Тихвинской.
Высота часовни с крестом 16,5 метров, ее купол весит около 350 килограммов. Она составляет единый ансамбль с памятником Николаю Чудотворцу, с которого в Липецке началась установка скульптур святым.
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