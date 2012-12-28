В Липецкой области еще один день без дождей

Погода становится теплее и днем, и ночью.





26 марта Липецкая область остается в гребне Сибирского антициклона, существенных осадков не ожидается. 27 и 28 марта влияние на погоду в регионе начнут оказывать фронты южного циклона, ожидаются небольшие дожди.Среднесуточные температуры составят 4-6 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем — от +7 до +12.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью на улице от -2 до -4, днем — от +9 до +11 градусов.День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году — 19 градусов мороза.