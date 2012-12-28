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37
9 минут назад
Красный уровень тревоги в Ельце отменен
Объявлен отбой Красного уровня «Угроза атаки БПЛА» для Ельца и Елецкого района, с сохранением желтого уровня «Воздушной опасности» для Липецкой области.
воздушная тревога
БПЛА
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